暮春胃口大開！海鮮蒸籠、烏魚子蟹肉炒飯嘗旬味

2018年03月16日 05:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

淡淡三月天，外頭春暖花開！此時也是品嚐台灣美味海鮮好時機！位於新北最高百揚大樓頂樓的「50樓Café」，是全國最高的自助餐廳，天際壯景盡收眼底，琳瑯佳餚有滋有味，美食勝景一次擁有，登門食客好評不斷。資深主廚陳俊杉學養經驗俱佳，嚴選當令食材，趁著春寒料峭、海鮮仍美時節，自3月20日至4月22日以「海鮮大會串」宴饗嘉賓，國內外優質海產河鮮通通網羅入菜，提供消費者加量不加價的開懷大啖快感。

現為台灣國際年輕廚師協會一員的陳俊杉主廚，已有近30年的資歷，更是2017紐西蘭名廚挑戰賽的金牌得主！學貫中西、旁徵博引是他擅長之處，此次「海鮮大會串」活動期間(實際品項以現場供應為準)，生猛海鮮檯擴增了更多選項，魚蝦蟹貝大融合的海鮮蒸籠也全新見客，另從台味十足的烏魚子、新鮮直送的澎湖帶殼牡蠣到腴潤肥美的牡丹蝦，都是主廚炫技的亮點！

生猛海鮮吧（左）、假日晚餐炙燒牡丹蝦握壽司&海膽握壽司 （右）。（Mega 50提供）

陳主廚特別提供了美食攻略，讓識食饕家用餐更為得心應手。生猛海鮮吧通常是開吃第一站，因此他準備了台西白蝦、澎湖冰捲、蘭花蚌、淡菜、翡翠螺、扇貝、三點蟹、花蟹、小章魚、鮑魚…等，輪替在午餐供應七種選項；晚餐再加入九孔鮑、現流蟹貝，供應九款；假日更出動天使紅蝦和紫殼扇貝，以十款選項迎賓。琳琅滿目壽司檯在鮪魚泥軍艦壽司、新鮮現拌鰻魚散壽司之外，也增列了干貝、海膽和北極貝握壽司，假日晚餐會再多添炙燒牡丹蝦握壽司，吃來更加過癮！

烏魚子蟹肉炒飯（左）、奶焗波菜生蠔（右）。（Mega 50提供）

想吃熱食，海鮮蒸籠絕對讓人聞香而來，主廚一次備足六種食材，包括三目蟹腳、花枝圈、自製的酒釀蝦、手作墨魚丸、以及愛買供貨的生態養殖烏魚和有產銷履歷的牛奶文蛤，裝入大蒸籠裡，新鮮現蒸而成，原始風味、鮮甜盡現！蒸盤底部的湯汁菁華再拿來現煮海菜吻仔魚粥，讓人喊燒卻欲罷不能！

此外，除了現流生魚片、由碳烤澎湖牡蠣領軍的燒烤海鮮區、和最受歡迎的爐烤美國自然牛之外，其它主題佳餚還包括：奶焗波菜生蠔、海鮮野蔬沙拉佐百香果醬、香芹蟹肉洋芋蛋沙拉、法式肝醬凍佐魚子醬、溫泉番茄海鮮湯、薑絲虱目魚湯、明太子海膽鮮蝦義麵、烏魚子蟹肉炒飯、爐烤柑橘香草紙包魚、茴香白醬鮭魚披薩、地中海漁夫披薩、蠔油芥藍海螺片、酥炸豆皮墨魚蝦肉捲、三星蔥油清蒸魚、古早味荷葉櫻花蝦米糕…等，保證道道精彩、口口滿足！最後再以中西並陳的精緻甜食、以及國人最愛的哈根達斯和紐西蘭第一品牌帝紐冰淇淋，為飽餐畫下完美的句點。

(中時電子報)