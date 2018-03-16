週六來天元宮！絕美吉野櫻盛開、發送草仔粿嘗美味

2018年03月16日 06:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，正是出遊好時機！新北最美「櫻」姿在這裡！淡水區公所主辦之2018年新北市櫻花季─淡水天元宮花開富「粿」祈福新北活動，於107年3月17日(六)熱鬧登場，活動現場設有好運旺旺牆，民眾可於現場寫下祈福卡掛在盛開的櫻花樹上，另現場將發送限量狗造型「Go」好運草仔粿，歡迎民眾踴躍參加！

民眾在淡水天元宮賞櫻。（新北市景觀處提供）

淡水天元宮鄰近市區，是民眾絕對不能錯過的賞櫻景點，每年3月中下旬至4月上旬是新北市吉野櫻大量綻放的時刻。吉野櫻初開偏桃紅色，花瓣隨花開逐漸轉白，呈現淡淡的粉紅色，圍繞天元宮內爛漫綻放，宛如世外桃源人間仙境！

淡水天元宮吉野櫻美景。（新北市景觀處提供）

天元宮吉野櫻是以枝條嫁接於山櫻花枝幹上，因此更保有對台灣氣候的適應力。提醒有興趣種植櫻花的市民朋友，櫻花生長環境的土壤需為微酸性（pH 5.8- 6.2）、富含有機質且排水良好等特性，根圈生長的土壤厚度至少1公尺，而且不能有水泥或硬體地基阻礙根部的伸展，若要花開好也需記得每年施肥不能少！另比起平地，山區低溫時間較長更適合櫻花花芽生長。

淡水天元宮鄰近市區，是民眾絕對不能錯過的賞櫻景點。（新北市景觀處提供）

提醒欲至現場賞花的民眾，因現場實施交通管制至107年3月31日，呼籲民眾至淡水捷運站搭乘天元宮賞櫻專車（行駛日期至107年3月31日，收費方式為一段票），專車班距約10~15分鐘。活動詳情可至淡水區公所官網查詢，另想了解或分享天元宮最新花況，也可至「賞花快報」臉書搜尋。

(中時電子報)