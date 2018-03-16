獲NASA肯定台灣大學生！3／26新北分享土石流防災經驗

Space Bar團隊於美國太空總署總部與火箭合影。（Space Bar提供 ）

友善列印
中時電子報
／整理報導

近年來在極端氣候影響下，颱風及豪雨大幅增加了土石流災害發生的可能。去年有5位分別來自國立臺灣大學及國立交通大學的學生組成「Space Bar」團隊，參加美國太空總署(NASA)所舉辦的第6屆全球黑客松競賽，在短短48個小時內運用開放資料，設計出一套以視覺化方式讓民眾及災防人員更容易解讀土石流資訊和上傳即時現況的系統，在眾多參賽者中脫穎而出，榮獲「最佳概念獎」全球總冠軍，並獲邀到美國 NASA 參觀火箭發射。

新北市政府農業局將於今年3月26日辦理新北市土石流災防應用分享會，邀請這群青年人分享如何運用自己的專長，使政府開放資料有更好的加值應用，並發揮在改善社會議題上的經驗。

新北市政府為了強化民眾災防知能，以往透過土石流潛勢溪流區域的里鄰長，召集社區住民辦理實體災防宣導演練；近期更深入國中小校園宣導，將災防觀念向下扎根。

在獲悉 Space Bar 團隊獲獎後，即與該團隊見面，決定開發時下流行的聊天機器人「新北市土石流守護神」，讓民眾隨時都能以更有趣的互動方式，接收到土石流災防的相關知識，也可以透過社群媒體將這些知識分享給親友。

近年來，政府開放資料在幾次社會重大事件中扮演重要功能，今年2月6日花蓮大地震，就有一群網路鄉民在短時間內蒐集政府、非政府組織及相關企業提供的開放資料，包括即時災情、救災資訊、傷患就醫清冊、人力需求、資源捐助方式、收容情形等等，在短時間內整合成單一介面，在網路上發佈供不特定人免費使用，這樣的模式其實就是一種黑客松精神的縮影。

農業局長李玟表示，良善的政府開放資料應用過程，應不斷被複製及運用，使公部門簡政和民眾受惠。透過辦理分享會，可以讓同仁有更多機會認識黑客松和政府開放資料應用，這個難得的機會也歡迎民眾報名參加。

(中時電子報)

Space Bar團隊於美國太空總署總部與火箭推進器合影。（Space Bar提供）
報名網址
不科學！陸50歲美魔女零下40度拍… 米其林不夠看 戰鬥民族「普丁御…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。