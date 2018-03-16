獲NASA肯定台灣大學生！3／26新北分享土石流防災經驗

2018年03月16日 06:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

近年來在極端氣候影響下，颱風及豪雨大幅增加了土石流災害發生的可能。去年有5位分別來自國立臺灣大學及國立交通大學的學生組成「Space Bar」團隊，參加美國太空總署(NASA)所舉辦的第6屆全球黑客松競賽，在短短48個小時內運用開放資料，設計出一套以視覺化方式讓民眾及災防人員更容易解讀土石流資訊和上傳即時現況的系統，在眾多參賽者中脫穎而出，榮獲「最佳概念獎」全球總冠軍，並獲邀到美國 NASA 參觀火箭發射。

新北市政府農業局將於今年3月26日辦理新北市土石流災防應用分享會，邀請這群青年人分享如何運用自己的專長，使政府開放資料有更好的加值應用，並發揮在改善社會議題上的經驗。

新北市政府為了強化民眾災防知能，以往透過土石流潛勢溪流區域的里鄰長，召集社區住民辦理實體災防宣導演練；近期更深入國中小校園宣導，將災防觀念向下扎根。

在獲悉 Space Bar 團隊獲獎後，即與該團隊見面，決定開發時下流行的聊天機器人「新北市土石流守護神」，讓民眾隨時都能以更有趣的互動方式，接收到土石流災防的相關知識，也可以透過社群媒體將這些知識分享給親友。

近年來，政府開放資料在幾次社會重大事件中扮演重要功能，今年2月6日花蓮大地震，就有一群網路鄉民在短時間內蒐集政府、非政府組織及相關企業提供的開放資料，包括即時災情、救災資訊、傷患就醫清冊、人力需求、資源捐助方式、收容情形等等，在短時間內整合成單一介面，在網路上發佈供不特定人免費使用，這樣的模式其實就是一種黑客松精神的縮影。

農業局長李玟表示，良善的政府開放資料應用過程，應不斷被複製及運用，使公部門簡政和民眾受惠。透過辦理分享會，可以讓同仁有更多機會認識黑客松和政府開放資料應用，這個難得的機會也歡迎民眾報名參加。

(中時電子報)