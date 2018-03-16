賞美景＋做公益！周六北海岸淨灘、淨山報名夯

北海岸風光美景。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣最美的風景果然是人！本周六（3月17日）北觀處配合「海灣旅遊年」及「3/21~3/27旅遊安全週」開心遊、平安歸之宣導活動，訂3月17日(星期六)上午10時，假石門白沙灣、麟山鼻、風箏公園、老梅綠石槽、金山新金山海灘、基隆外木山汫水澳、觀音山硬漢嶺步道等7處，舉辦「2018海灣旅遊年北海岸與觀音山聯合淨灘、淨山活動」暨「白沙灣自然中心」揭牌活動，目前報名人數已超過2000人。

「白沙灣自然中心」為全國第一個以沙灘海岸場域為資源特色申請的環境教育場所，於本年初取得認證通過，申請認證過程經歷1年有餘實屬非易，特邀請在地相關機關、團體、觀光產業、民意代表等貴賓及各界熱愛環境之社會大眾一同見證一個地質、海洋生態、海洋人文特色的環境教育場域揭牌始業。

北觀處淨灘。（北觀處提供）

揭牌後隨即舉行聯合淨灘活動，並宣導相關環境教育、旅遊及核能安全知識。為鼓勵參加當日聯合淨灘淨山活動的民眾，凡參加者將獲贈環保隨行杯，不僅善盡環保愛地球的責任，又可欣賞美景兼做公益，歡迎大家共同為維護美麗的北海岸自然環境清潔盡一份心力。

本次7處聯合淨灘淨山活動，活動開始前所有參與之各界社會大眾將集體作如下之淨灘（山）宣誓，其內容為：親近海洋、守護海洋、共享海洋；安全第一、品質優先、永續觀光！以行動展現愛地球及海洋環境以推動永續觀光之決心及使命。

(中時電子報)

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