「桃園彩色海芋季」人氣夯！最新接駁下車點報你知

2018年03月16日 06:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開出遊去！「2018桃園彩色海芋季」，自3月10日起至3月25日，在大園區聖德北路與田溪路交叉口持續展開！活動首周天公作美，湧入人次累計已逾30萬，將突破去年二分之一參訪人次！

為因應廣大湧入人潮、並減少民眾由接駁站步行入會場距離，主辦單位特別將免費接駁專車之會場下車點，調整至會場入口聖德北路與田溪路交叉口，方便民眾、年長者就近進入參觀。

今年的彩芋季以「浪漫芋花園」為主題，呈現多彩繽紛海芋。（桃園市政府農業局提供）

因應開展首周末活動人潮眾多，將活動主幹道及週邊道路擠得水洩不通，為保障免費接駁車行使動線的順暢度，主辦單位特針對周末重新規劃交通管制方案，首先擴大道路管制範圍，將聖德北路沿線列入管制區內。

管制區北端為聖德北路與大園區和平西路交叉口為起始點，南至聖德北路與中壢區月桃路交叉口為終止點，除加派警力沿線巡邏疏通外，亦將加強沿線指示牌，引導遊客將車輛停靠至位於「青埔棒球場對面之免費的文中三停車場」停放車輛，並利用免費接駁專車抵達會場。

另因應管制區擴大，特增設管制區內小型接駁車，接送至管制區兩端點的遊客，藉由管制區內接駁車接送至活動會場旁，減少遊客步行時間。更多相關活動詳情請見：「2018桃園彩色海芋季」活動官網，或臉書搜尋官方粉絲專頁「桃園彩色海芋季」，隨時掌握最新活動內容。

「桃園彩色海芋季」場地路線指南。（桃園市政府農業局提供）

★最新假日交通管制及免費接駁車資訊

一、交通管制區：起點-聖德北路與大園區和平西路交叉口，終點-聖德北路與中壢區月桃路交叉口。全區禁止車輛進入，管制區內居民則不受活動影響，只要提出證明區內居民身分即可通行！管制時間為週六、日 8:00至18:00。

二、接駁車路線：桃園高鐵站(A18站)轉運站11號月台、文中三停車場(青埔棒球場對面免付費停車場)、林園居休閒農場路口(聖德北路1370巷口)、聖德北路田溪路口(整點發車為低底盤公車)

三、管制區接駁車：北端為聖德北路22巷口、展區端為停車場對面、中繼點林園居農場、南端為聖德路與聖德路108巷口，於交通順暢的情況下15分鐘一班次。

(中時電子報)