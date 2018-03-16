3月16日三大報頭版要聞

2018年03月16日 07:17 中時電子報 謝宗龍

@中國時報

「轉型正義」扣大帽？中央銀行總裁楊金龍15日首度鬆口表示，「促進轉型正義條例」已通過，若促轉會明確指認新台幣圖案含有威權象徵，央行將依法行政。意即若擋不住促轉會的「去蔣」壓力，新台幣改版勢在必行，現行200元紙鈔與5元、1元硬幣，首當其衝。

停機600多天的核二廠2號機重啟在即。昨日原能會在滿場抗議聲中，於立法院完成再運轉審查專案報告，原能會主委謝曉星表示，核二廠2號機符合再運轉要求，下周就會做出准駁；台電則表示，只要原能會「決行書」一到，最快9天即可滿載，3月底即可加入供電。

台灣正爭取加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進展協定」（CPTPP），有立委擔心，在談判中，日方恐要求台灣開放核災食品作為交換條件，要求農委會主委林聰賢表態；林聰賢表示，他原則上不同意開放核災食品，但若國際上都已經接受，我方又豈能抗拒，為日核食開放留下伏筆。

北農連休導致菜價爆跌，北市副市長兼北農董事長陳景峻請辭，有北農董事打算提案撤換備總經理吳音寧。農委會副主委陳吉仲表示，如要問吳音寧總經理適不適合留在北農，只有北農董事長才有提案權。

@旺報

大陸全國政協十三屆一次會議15日上午閉幕，大會的「政治決議」強調，要堅持一中原則，堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何台獨分裂圖謀和行徑；新任政協主席汪洋在發言時則指出，要畫出最大同心圓，形成致力於實現祖國統一和中華民族偉大復興中國夢的最廣泛的愛國統一戰線。

甫上任的國防部長嚴德發15日上午在立法院外交及國防委員會表示，國防部在今年對美軍購清單上，對美提出採購F-35戰機的需求；但因F-35軍購將對兩岸、國際形勢產生深遠影響，在會議主席的要求下，嚴德發隨即在當天中午澄清稱，F-35雖然合乎我作戰需求，但國軍今年沒有正式列入向美方採購的需求清單。

今年大陸兩會開啟黨和國家機構改革，幅度之大引發討論。《人民日報》海外版公眾號「俠客島」發布文章強調，這次機構改革的重點是「堅持和加強黨的全面領導」，但非回到之前「黨政不分」的老路；《人民日報》也刊登中央組織部部長陳希的專文，指加強黨的全面領導和長期執政能力建設，透過科學設置機構、合理配置職能、統籌使用編制、完善體制機制，方能使黨和國家機構最終「實現偉大夢想的歷史使命」。

大陸搜尋引擎龍頭百度的董事長李彥宏15日表示，無人車的技術相信在三五年內就可完全在開放道路上實現，他更生動比喻表示，從北京到上海，只要開上高速公路就可以不用管，「可以吃著火鍋唱著歌」，一直到上海後，車子就會提醒要下高速公路。

@工商時報

台電董事長楊偉甫昨天表示，核四廠內1,744束核燃料將於6月起，陸續運回美國原廠「異地封存」，台電將積極尋求買主，確定不再運回台灣。這意味著核四至此已宣告終結，正式走入歷史。

中央銀行總裁楊金龍昨天首次到立法院財委會進行業務報告，立委質詢時普遍關注央行未來貨幣政策方向，尤其是匯率走勢。楊金龍則宣示，央行仍將採取彈性管理的浮動匯率，沒有所謂的「楊金龍防線」。至於升息的時機，他說，應該就是國內經濟過熱，及通膨達到2％以上，才會考慮。

全球最大記憶體廠韓國三星電子正在進行半導體產能大挪移，以提升產能運用效率，三星雖然決定在韓國華城Line 17及平澤Line 18擴大先進製程DRAM產能，但三星同時卻將華城Line 11及Line 13的舊製程DRAM產能，移轉生產CMOS影像感測器，有意擠下日本索尼、搶占CMOS影像感測器龍頭寶座。

在傳出美國政府有意擴大對中國進口商品課徵關稅，並大幅削減美中貿易赤字後，市場對中美貿易戰的擔憂升溫。投行高盛指出，若雙方貿易戰開打，美方制裁中方的如意算盤恐落空，因為包括博通、輝達、美光、蘋果等科技巨頭在內的20家美國企業，都將受到重傷害。

(中時電子報)