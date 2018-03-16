NBA》遭勇士橫掃 湖人差點內訌

2018年03月16日 07:53 中時電子報 盧品青

Julius Randle & Isaiah Thomas get into a heated exchange during a timeout.



Postgame comments from Randle, IT, Ball & Coach Walton about the exchange: https://t.co/mheiT4oaRu pic.twitter.com/KH9XSJfg0J — Ballislife.com (@Ballislife) 2018年3月15日

湖人前役在主場敗給傷兵累累的勇士，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯打到一半還當著隊友的面跟蘭道爾(Julius Randle)吵起來，羅培茲(Brook Lopez)和「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)不得不插手將兩人分開。

總教練華頓(Luke Walton)並不擔心，「我不知道這是怎麼回事，但我覺得這是好事。只要大家願意坦誠說出心裡話，不管他們在吵什麼都沒關係。如果他們吵得比較激烈，代表他們很在乎球隊的問題。」

兩人究竟在吵什麼？湯瑪斯說：「我是球隊領袖，我只是做好領導的工作，我看到不對的地方就要說出來，大家都一樣，我沒有針對任何人。」

難道是蘭道爾不服領導？蘭道爾說：「我們對彼此期望很高，我們想贏球，我很尊敬湯瑪斯，我沒有針對他。隊友之間本來就會這樣，我覺得很棒。」

所幸湯瑪斯後來主動跟蘭道爾講和，蘭道爾擊掌跟他言歸於好，湯瑪斯肯定也不希望把他在騎士上演的肥皂劇再搬到湖人來。

(中時電子報)