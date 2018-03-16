大秘書長制讓總統政治能量加分？林濁水示警

圖為總統蔡英文。(本報系資料)

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中時電子報

外傳高雄市長陳菊將北上接任總統府秘書長，前民進黨立委林濁水日前曾發文勸陳菊千萬別當「非常重要的總統府秘書長」。昨林濁水發文指出，民進黨放話，行政院已有政策幕僚，總統需秘書長強化總統政治能量，對此，林濁水說大政委政策造就全世界民眾最陌生的部長們；也讓總統聲望雪崩，現在大秘書長制如果達到黨方面說的讓總統的政治能量「加分」，不怕副作用成比例放大？

林濁水日前呼籲高雄市長陳菊應以黨籍身分續留高雄輔選，不應入府擔任職權被限縮的秘書長，陳菊則回應指出這是假設性問題，不必答覆，僅說對黨內不同等寶貴意見都會慎重思考，也謝謝外界對她人生下一步多所關心。

對此，林濁水說，蔡上任以來的領導策略就是把政策跟政治清楚區分，行政院那邊要強化政策能力。為了強化行政院的政策能力，奉總統命組閣的林全儘可能排除有政治背景、政治性格的人入閣，部會首長以學者和專業文官出身為主幹，然後再進一步修改民進黨黨章讓中央政務官不得兼黨職，達到「政務官去政治化」的目的。總統之後透過信任而具有政治背景的大政委或總統府副秘書長發揮她的政治能量領導部長，再由總統府發言人頻頻做政策發言取代傳統各部會首長的角色。

「這方式的確讓總統的曝光率超前於過去歷任總統」。林濁水說不幸的是曝光度不能換算成滿意度，總統滿意度下跌，雖然總統「處理政治事務上加分再加分」的效果有了，但是民眾對總統的信任度和滿意度一路雪崩。然而，新閣揆雖然結束了大政委策略，也稍稍穩住了民眾對政府的信賴，但是仍然沒有能做到讓原來的小部長變成他期待的大部長。

然而，蔡總統持續「總統府秘書長很重要」的論點，且黨部也放話說，內閣有專業政策幕僚，仍然是依據總統一貫的把部長當沒有政治能量的常任官的理念；強調有政治能量的陳菊很適合用來總統在政治上加分，似乎在大政委䇿略失敗後，總統要進行領導策略2.0版的升級。

對此，林濁水在「美麗島電子報」發文指出，依正常的體制，政委法定的職責就是協調，但是在大政委制之下，政委做的不再是以部會為主、以己為輔的普通協調，而是以自已為主角，部會首長為輔，以貫徹總統的意志替總統發號施令。林質疑「現在2.0版的大秘書長協調也是這情形嗎？」他說如果有了這樣的大協調，原來的小協調還有必要協調嗎？林認為，若大政委的效應小了部長，那更強大的大秘書長制不會更弱化部長，甚至進一步增加了閣揆領導內閣的複雜度。「升級的結果總統政治能量更強了，而副作用也隨著更大？」

(中時電子報)

文章來源：2020總統大選 黃創夏揭蔡英文恐連任夢碎原因

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