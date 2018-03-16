台6位作家躍國際！法譯《台灣短篇小說選集》出版

2018年03月16日 08:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣作家創意無限！作品躍上國際！趁著巴黎書展即將於本周末開幕，法國MAGELLAN&CIE出版社特別選在3月15日推出法譯《台灣短篇小說選集》，並邀請到正在德國駐村的台灣中生代作家黃麗群參加書展的簽書會等相關活動。

獲得文化部及駐法國代表處台灣文化中心贊助的《台灣短篇小說選集》(Nouvelles de Taiwan)收錄6 位台灣作家作品，包括甘耀明〈麵線婆的電影院〉、柯裕棻〈冰箱〉、蔡素芬〈漁夫〉、黃麗群〈試菜〉、童偉格〈放鴿子〉、高翊峰〈蚊子海〉。

《台灣短篇小說選集》是MAGELLAN&CIE出版社「世界縮影」(MINIATURES) 叢書系列之一；叢書主編Pierre Astier為法國知名作家經紀人。

這個叢書的創立源自該出版社與法國重要媒體「國際周報」(Courrier international)的合作，宗旨是發掘世界各地的文學。他們認為要了解一地的風土民情，最好的方式就是透過在地作家的書寫。因此，「世界縮影」的每一本書都以一國或一地區為題，收錄6位作家(男女各半)的六篇短篇小說，書本輕薄易於攜帶。目前這個系列的叢書計已出版35冊，收錄了全世界250個作家。

「世界縮影」叢書主編為了此次《台灣短篇小說選集》之出版，邀請到旅居台灣的「台灣文學」(Lettres de Taiwan)部落格格主博磊(Pierre-Yves Baubry)做作品的挑選。其中，包括黃麗群、甘耀明、柯裕棻、蔡素芬都係首次被譯介到法國。

這本選集的6篇小說都是創作於2000年以後，博磊認為他們的內容「表現出台灣因地緣關係呈現的政治不確定性，但又極為從容的深度日常自由」。它讓法國讀者從文學的角度觀看認識台灣，非常有別於政治或觀光宣傳式的行銷。

正於柏林駐村的中生代作家黃麗群將於3月18日在巴黎書展(Livre Paris)出席兩場活動，其中包括當日下午5時在法國國際出版協會(BIEF-Bureau International de l'édition française)接受記者訪談，晚間6時在MAGELLAN&CIE展攤進行簽書會。MAGELLAN&CIE出版社並將在3月20日晚間6時至12時於其所屬書店(34 rue Ramey 75018 Paris)為她舉辦一場書友會。

(中時電子報)