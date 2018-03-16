NBA》大嘴又閉不住？小刺客：我不是第六人

2018年03月16日 08:38 中時電子報 黃及人

最近逐漸在湖人找回應有身手的「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，接受《USA TODAY》專訪再次重申，自己絕對不是第六人，要不是被交易到一個無法左右的地方，他也不會淪為替補，更放話假如今夏跳槽到可被重用之處，他會重返巔峰！

先前待在騎士，艾塞亞湯瑪斯就因自己閉不上的「大嘴」，在隊內備受排擠，沒想到才到湖人打出一些東西，他又恢復原狀，擺明就是不滿湖人總教練華頓的調度，更表達自己假如日後再獲重用，必定會讓那些瞧不起他的人後悔。

「我不是第六人，將來也不會是，我是兩屆明星球員等級的先發，更做到一些很多擁有同樣際遇球員沒法做到的事，」湯瑪斯說，「但我被交易到無法控制的地方，並非冒犯華頓與湖人，我來到這裡，只能做好一個職業球員的樣子。」

湯瑪斯15日遭遇勇士獲得待在湖人首次先發機會，卻因庫茲馬扭傷腳踝才能先發，只是隨著湖人跟季後賽漸行漸遠，湯瑪斯就算如今表現出色，恐怕也不會得到外界太多關注，「反正當自由市場開放，我會找到一個最需要我的地方。」

湯瑪斯的這些話，無非在跟那些看不起他的人嗆聲，更表明自己不打算續留湖人立場，只是本季都沒結束，他會不會太早放話了？但這就是小刺客的個性，永遠不會服輸，也堅持自己擁有先發級身手，問題是他實在太愛嗆聲了。

(中時電子報)