家事國事兩頭燒 川普名模長媳婦凡妮莎訴請離婚

2018年03月16日 08:54 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，美國總統川普（Donald Trump）長子小唐納川普（Donald Trump Jr.），與前名模凡妮莎（Vanessa Trump）13年的婚姻，於昨日正式由女方向法院訴請離婚，也讓傳聞多時的分手新聞成真。據美國媒體報導指出，凡妮莎表示，壓垮兩人婚姻最後一根稻草的主因，「結婚13年聚少離多的日子，她與5個孩子許多重要的時刻，小唐納川普都不在！」據了解，心灰意冷的凡妮莎，似乎不打算與川普家爭搶孩子們的監護權。

與小唐納同年的凡妮莎，也同樣來自紐約市，母親邦妮（Bonnie Haydon）也是一名模特兒，從小就喜愛替凡妮莎拍照。校園時期一直是網球隊成員的她，曾自曝20歲時曾與好萊塢巨星李奧納多迪卡皮歐（Leonardo DiCaprio）交往過。她擁有奧地利、俄羅斯與丹麥三國血統，妹妹凡羅妮卡（Veronika Haydon）也是一名模特。後因參與未來公公的節目《誰是接班人》（The Apprentice）與相關活動，結識並開始與小唐納川普交往，最終在2005年結為連理。

My kiddies and I are supporting our police department for the Columbus Day parade ! pic.twitter.com/gzPtmwxSGk — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年10月9日

Love these ladies! Happy #NationalSistersDay! 👯👯 pic.twitter.com/rRm1yHrHQy — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2017年8月6日

現年40歲、出生於紐約市的小唐納川普，是現任美國總統川普與前妻伊凡娜（Ivana Trump）的長子，另有艾瑞克（Eric Trump）和伊凡卡（Ivanka Trump）兩個同母手足。幼年時曾多次在暑假期間赴布拉格渡假，讓他能懂簡單的捷克語。高中就讀私立預科學校-希爾中學（The Hill School），大學則跟隨父親的腳步，進入名校賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）就讀，順利取得經濟學學士。

Happy birthday @realDonaldTrump we hope you have an incredible day! pic.twitter.com/WtwkLCx8nH — Vanessa Trump (@MrsVanessaTrump) 2017年6月14日

大學畢業後，進入家族集團工作，與弟弟艾瑞克共同擔任父親的左右手，協助管理飯店、媒體和地產等領域，掌握收購與開發項目。並在2005年，和具有丹麥血統的模特兒凡妮莎·凱伊·海頓（Vanessa Kay Haydon）結婚，兩人育有5名子女。小唐納川普與弟弟艾瑞克曾在去年底赴非洲進行獵補活動，與「獵物」的合影引發網路社群一陣嘩然。

引述小唐納友人的說法，指出壓垮兩人的主因之一，正是入主白宮（White House）的川普家族行事風格。個性相對低調寡言的凡妮莎，非常無法適應一夕之間成為全國、甚至全球媒體的關注焦點之一。再加上長年以來，小唐納川普過度投入精力與時間在打理家族企業，在其個人社群Instagram上，甚至鮮少出現與妻子的合照，似乎都成為壓垮駱駝的最後一根稻草。不過對於離婚一事，兩人暫無任何正式回應與說法。

(中時電子報)