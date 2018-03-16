糾正教育部刁難台大輕放陽明 學者：監院幹得好!

2018年03月16日 09:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

教育部表示，台大校長人事案將等台大校務會議的結果作出決定。圖為台大校門。（本報系資料照片）

教育部卡管中閔人事案，終於有公權力提出糾正！監察院昨（15）日表示，同樣是大學校長遴選惹出爭議，教育部卻採兩套標準，輕輕放過陽明大學，對台灣大學卻使出拖字訣，台大學者陳保基說，尊重及敬佩監察院做出的結果；台大自主行動聯盟成員周崇禧則盼教育部早日良心發現！

聯合報報導，監察委員仉桂美及王美玉提案糾正教育部，台大動物科學技術系教授陳保基直言「幹得好！」他指出，明眼人早就看出，教育部對陽大及台大校長遴選態度不一，監察院等於還大家一個公道。他說，教育部現在已被記一支警告，再不改正就等著未來被彈劾。

台大自主行動聯盟成員周崇禧說，「希望教育部早日良心發現！」他強調，依法行政是大家心中的公約數，不能依原有標準選出之後，才臨時修改規則。他還批教育部說詞反覆，先說尊重遴選會決議，又改口要等校務會議結果，顛三倒四得令人霧裡看花。

更有不具名台大教授痛批，教育部作法兩套標準，卻說得理直氣壯，「真是不要臉的部長」。對於監察院作為，他表示欣慰但也擔心，監院的糾正是「狗吠火車」，起不了什麼作用。

有關大學校長遴選案，監察委員仉桂美及王美玉指出，遴選委員與候選人任同一家公司董事是否有偏頗之虞而應迴避，應依國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法第6條規定處理，也就是說，「候選人得向遴委會舉其原因及事實，經遴委會議決後，解除委員職務」。

不過，比諸陽明大學爭議的處理，教育部卻採取不同標準。糾正案提及，「對於類似本案之其他學校校長遴選當選人，卻以此據為函請說明釐清再處理聘任事宜之事由，其對於國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法規定之適用，標準不一，顯有檢討改進之處。」

(中時電子報)