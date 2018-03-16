美軍「鋪路鷹」戰搜直升機伊拉克墜毀 傷亡不明

美國空軍HH-60G鋪路鷹戰鬥搜救直升機，示意圖。(圖/USAF)

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中時電子報

據《華爾街日報》報導，美軍發表聲明表示，一架美國空軍HH-60G型「鋪路鷹」戰鬥搜救直升機在當地時間晚間10時（臺灣時間凌晨3時），在伊拉克西部臨近敘利亞邊界的al Qaim鎮附近墜毀，機上共有7人，傷亡情形尚未公佈。救難隊已前往事發地點搜救。

事發地點al Qaim鎮臨近敘利亞邊界。(圖/Google Map)

戰鬥搜救直升機需要在敵火下，營救失事的飛行員或我方戰鬥人員。

美國領導的聯軍在聲明中稱「進一步的訊息將在可提供時釋出。將啟動調查以判斷事故的原因」。

al Qaim鎮長期以來一直是叛亂活動的溫床，但美軍官方表示目前尚未有此次失事是叛亂分子造成的初步跡象。

目前暫時不清楚川普總統是否已經獲報此事，事發時國防部長馬提斯（ Jim Mattis）正在由中東返美的路途中。

美軍官方說明，目前在伊拉克仍有約4,000名美軍。雖然在伊拉克伊斯蘭國已經遭擊敗，美軍仍在協助當地官員重建和訓練伊拉克軍隊，以確保恐怖分子不會捲土而來。

文章來源：U.S. Black Hawk Helicopter Crashes in Western Iraq, Pentagon Says

文章來源：US Helicopter Crashes in Western Iraq

「鋪路鷹」是「黑鷹」直升機系列的戰鬥搜救衍生型，具備武裝、氣象雷達、光電/紅外線感測器及空中加油管。

台灣空軍救護隊的S-70C海鷗救護直升機的核心任務也是戰鬥搜救，但目前救護隊的S-70C海鷗直升機及EC225超級美洲獅直升機，均未配備武裝。

陸軍引進的UH-60M黑鷹直升機配備機槍，但並未配備救護型任務設備。

(中時電子報)

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