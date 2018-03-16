以「國家」榮銜獎勵工藝志業者！「國家工藝成就獎」徵選中

2018年03月16日 09:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

有好的創意能改變一個人，甚至世界！好的設計，也能改變歷史！如果你有想法，歡迎來參加由文化部指導，國立台灣工藝研究發展中心（以下簡稱工藝中心）主辦之「國家工藝成就獎」徵選活動，自5月7日起開始報名，敬請工藝界先輩踴躍報名參加徵選。

工藝中心主辦「國家工藝成就獎」目的在表達對於長期堅持以「工藝」為志業者的尊重與肯定，今年恢復原有名稱，以「國家」榮銜獎勵工藝志業者，使得獎者更受尊崇，除了彰顯工藝師的工藝創作成就，以及長久為工藝創作的奉獻精神，亦包括對傳承技藝及培育人才、創新技法、學術研究及文化交流等方面有顯著貢獻者。

分別於2007年選出漆藝大師王清霜、2008年竹藝大師黃塗山、2009年木雕大師施鎮洋、2010年陶藝大師蘇世雄、2011年陶藝大師蔡榮祐、2012年錫藝大師陳萬能、2013年竹編大師李榮烈、2014年木雕及粧佛大師施至輝、2015年陶藝大師張繼陶、2016年陶藝大師林添福及2017年竹藝大師張憲平先生，今年為第12屆。

工藝中心長期致力於推廣工藝努力不懈，希冀傳承「台灣工藝」之精神，秉持嚴謹的態度及專業的素養辦理本項徵選活動，並敦聘專業人士組成審查會，經由入圍評定及決審等過程，評選出一位眾望所歸的「工藝」志業者，成為本年度的得獎者。

得獎者可獲得獎金新台幣陸拾萬元整、得獎證書乙張及獎座乙座。工藝中心除舉辦公開的頒獎儀式表揚外，另將為得獎者辦理展覽、出版個人專輯、拍攝紀錄片等相關獎後活動，以擴大此活動影響效果，期藉「國家工藝成就獎」之國家榮銜，對於其在工藝創作、研究或推廣等的具體成就，給予最實質的嘉許與肯定。

歡迎凡具中華民國國籍之國民，不限性別、年齡，均可自行參加或接受推薦參加。

(中時電子報)