獨家》為什麼？台北米其林指南長得不一樣！

〈台北米其林指南〉（右）比香港／澳門版（左），以及東京版（中）的尺寸明顯要大。（圖／姚舜攝）

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史上第一本〈台北米其林指南〉不含米其林自家廣告，全書共240頁，比東京版（400頁）和香港／澳門版都少。（圖／姚舜攝）

不一樣！〈台北米其林指南〉與東京或香港/澳門版的尺寸大小、頁數厚度與編排方式，通通通不一樣！甚至推薦餐廳的方式與所用識別標誌也略有不同！

〈台北米其林指南〉中以跨面滿版的編排，將推薦餐廳與飯店的地區分類，過去未出現在東京版與香港／澳門版中。（圖／姚舜攝）
過去「紅色美食聖經」中從未出現商業廣告，而〈台北米其林指南〉中則出現了許多頁全版商業廣告。（圖／姚舜攝）

2018年的〈台北米其林指南〉發布會風光落幕，挾「台灣史上第一次」的聲勢，米其林也搏得媒體版面大幅報導，拉高了台灣美食國際形象地位，並為台灣「觀光行銷」與「城市行銷」寫下成功新案例。

〈台北米其林指南〉中亦出現了酒類商品廣告。（圖／姚舜攝）
香港／澳門版與東京版米其林指南，會以「刀叉」為標誌，並以數量多寡作為區分餐廳「舒適度」（Comfortable)的等級，但台北版卻沒有。（圖／姚舜攝）
東京版米其林指南中將Comfortable譯為「快適度」，並同樣用「刀叉」區分等級。（圖／姚舜攝）

〈台北米其林指南〉的評鑑結果，有人認同、激賞，也有人失望、不屑，更有不少美食家與饕客認為，米其林對台灣美食餐飲的認識太偏狹。這些聲音與「異見」都吸引了媒體報導。某種程度，未嘗不也是一種行銷宣傳。

在熱鬧喧中，記者仔細比對發現，標舉「台灣第一本」的〈台北米其林指南〉，無論是書本厚度、文字與圖片編輯排版形式與風格，提供吃貨讀者索取的標誌符號，甚至推薦餐廳的分類，全都與東京或香港／澳門版的不同。是台北夠格廳數量太少？還是米其林指南亦開始追求「創新」？究竟是什麼原因？耐人尋味。

同樣都是「刀叉」，不僅有數量分別，還有「紅色」與「黑色」的差異，而紅色級數又比黑色高。（圖／姚舜攝）
東京與香港／澳門版米其林指南在分類索引時，會將「星星」、「輪胎人」與不同顏色的「刀叉」，列在餐廳之前供吃貨辨識。（圖／姚舜攝）
〈台北米其林指南〉中沒有「刀叉」標誌，卻有「米其林餐盤」標誌，並標榜是評審員「萬裡挑一」選出的推介餐廳。（圖／姚舜攝）

與東京或港澳版米其林指南相比，台北版米其林指南的開數尺寸較大。厚度看起來差不多，但台北版240頁，東京版超過400頁，2016年的香港/澳門版則超過500頁。差很大！

在編排上，〈台北米其林指南〉不只罕見出現了整版大圖，並用跨頁大圖區別推薦餐廳的地區。更讓人意外的是，〈台北米其林指南〉中出現了許多全版呈現的企業商品廣告，這些「史上第一次」出現在米其林的商業廣告，顛覆了許多人認為「米其林指南不接受企業贊助」的印象。

除了「星級評鑑」與「必比登推薦」之外，過去在東京或港澳米其林指南中，米其林會用「刀叉」為標誌區分餐廳的舒適度，刀叉愈多、級數愈高，同時「刀叉」並分紅、黑二色，紅色的級數又比黑色要高。但是，這回在〈台北米其林指南〉中，「刀叉」不見了，卻出現了「米其林餐盤」，此一標誌亦完全未分等級。何以致之？一般人多只關注「星星」，少有人注意此點。同時因為書是在發布會之後，完整封膜才發放給現場與會人士，我發現了，但發布會已趕結束，沒得問。

〈台北米其林指南〉推薦餐廳除標誌菜系類別，編輯並用了諸如「簡樸」、「流行」或「經典」等不同形容詞，「定義」用餐空間與氛圍，只是這些形容未必能得到餐廳經營者與消費者認同。（圖／姚舜攝）
江振誠主持的〈RAW〉餐廳被米其林定 義為「創新菜」，同時以「型格」描述餐廳，這樣的定義讓不少人覺得「莫名其妙」。（圖／姚舜攝） 　
位在民生社區的〈L 先生〉餐廳也進入被推薦，編輯用「親密」字眼形容該餐廳， 這形容也「怪怪的」。（圖／姚舜攝）

無論是星級餐廳或餐盤推介餐廳，〈台北米其林指南〉的編輯在書中除會註記這些餐廳的菜系或業態，還另外用不同形容詞試圖詮釋這些餐廳的氛圍。這些形容詞包括：經典、流行、東方、典雅、簡樸與型格等，甚至還有「親密」。這些形容詞雖是米其林祕探的「個人感受」，卻不見得能得到餐廳經營者與台灣消費者認同，有些人甚至覺得「太扯」！

〈台北米其林指南〉真的出現了許多「不一樣」，為什麼不一樣？米其林恐怕應說明解釋一下，不要再「搞神祕」了！

(工商)

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