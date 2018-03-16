獨家》為什麼？台北米其林指南長得不一樣！

不一樣！〈台北米其林指南〉與東京或香港/澳門版的尺寸大小、頁數厚度與編排方式，通通通不一樣！甚至推薦餐廳的方式與所用識別標誌也略有不同！
2018年的〈台北米其林指南〉發布會風光落幕，挾「台灣史上第一次」的聲勢，米其林也搏得媒體版面大幅報導，拉高了台灣美食國際形象地位，並為台灣「觀光行銷」與「城市行銷」寫下成功新案例。
〈台北米其林指南〉的評鑑結果，有人認同、激賞，也有人失望、不屑，更有不少美食家與饕客認為，米其林對台灣美食餐飲的認識太偏狹。這些聲音與「異見」都吸引了媒體報導。某種程度，未嘗不也是一種行銷宣傳。
在熱鬧喧中，記者仔細比對發現，標舉「台灣第一本」的〈台北米其林指南〉，無論是書本厚度、文字與圖片編輯排版形式與風格，提供吃貨讀者索取的標誌符號，甚至推薦餐廳的分類，全都與東京或香港／澳門版的不同。是台北夠格廳數量太少？還是米其林指南亦開始追求「創新」？究竟是什麼原因？耐人尋味。
與東京或港澳版米其林指南相比，台北版米其林指南的開數尺寸較大。厚度看起來差不多，但台北版240頁，東京版超過400頁，2016年的香港/澳門版則超過500頁。差很大！
在編排上，〈台北米其林指南〉不只罕見出現了整版大圖，並用跨頁大圖區別推薦餐廳的地區。更讓人意外的是，〈台北米其林指南〉中出現了許多全版呈現的企業商品廣告，這些「史上第一次」出現在米其林的商業廣告，顛覆了許多人認為「米其林指南不接受企業贊助」的印象。
除了「星級評鑑」與「必比登推薦」之外，過去在東京或港澳米其林指南中，米其林會用「刀叉」為標誌區分餐廳的舒適度，刀叉愈多、級數愈高，同時「刀叉」並分紅、黑二色，紅色的級數又比黑色要高。但是，這回在〈台北米其林指南〉中，「刀叉」不見了，卻出現了「米其林餐盤」，此一標誌亦完全未分等級。何以致之？一般人多只關注「星星」，少有人注意此點。同時因為書是在發布會之後，完整封膜才發放給現場與會人士，我發現了，但發布會已趕結束，沒得問。
無論是星級餐廳或餐盤推介餐廳，〈台北米其林指南〉的編輯在書中除會註記這些餐廳的菜系或業態，還另外用不同形容詞試圖詮釋這些餐廳的氛圍。這些形容詞包括：經典、流行、東方、典雅、簡樸與型格等，甚至還有「親密」。這些形容詞雖是米其林祕探的「個人感受」，卻不見得能得到餐廳經營者與台灣消費者認同，有些人甚至覺得「太扯」！
〈台北米其林指南〉真的出現了許多「不一樣」，為什麼不一樣？米其林恐怕應說明解釋一下，不要再「搞神祕」了！
(工商)