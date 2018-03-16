天上掉下逾百億黃金 俄貨機艙門掉落滿地散財

圖為一架安托諾夫型貨機的資料照。（美聯社）

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中時電子報

一架滿載金銀貴金屬與鑽石的俄羅斯貨機周四起飛時，艙門意外掉落，金銀寶貝撒滿跑道。

據英國《衛報》（The Guardian）15日報導，調查人員說，這架安托諾夫型（Antonov）運輸機在西伯利亞雅庫次克（Yakutsk）機場加完油後起飛，但艙門掉落，近200塊從偏遠楚科特斯基（Chukotka）區庫波爾（Kupol）金礦場採到的金塊紛紛掉落。

據調查，機上運載的貴金屬共重達9.3公噸。

據《西伯利亞時報》（The Siberian Times）報導，掉下的黃金，白金和鑽石價值3.68億美元（約107億台幣）。而這批貴重貨物屬於楚科奇採礦場（Chukota Mining）與地質公司（Geological company），其中加拿大金若斯黃金公司（Kinross Gold Corp.）持有地質公司75％股份。

俄羅斯調查員會發佈的聲明說，由於機上貨物很重，移動時導致艙門受損，以致部分貨物散落跑道。調查人員說，問題出在這些貴重貨物沒有好好固定上。

據當地媒體報導，後來貨機被迫折返機場，警方立即封鎖相關地區，以防民眾衝到現場撿取這些天上掉下來的寶物。

(中時電子報)

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文章來源：All that litters? Tonnes of gold strewn across runway after falling out of Russian plane

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