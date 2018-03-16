2020總統大選 黃創夏揭蔡英文恐連任夢碎原因

總統蔡英文。(資料照,陳信翰攝)

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中時電子報

前行政院長陳冲、負數票協會理事長張天鷞日前提案「反對票」公投，預計在8月底完成第2階段連署，一併在年底大選進行公投；陳冲說，投反對票可以提高投票率，也可以讓政黨負責任提名最適當的候選人。對此，資深媒體人黃創夏說即便國民黨2020推不出像樣人選，蔡英文也可能在這制度下「連任夢碎」。

台灣選舉多由政黨把持，候選人即使無法滿足期待，依現行投票制也只能含淚投票或乾脆不投，由陳冲、希望基金會董事長紀政與負數票協會，發起「反對票公投連署活動」，他們日前收集超過2000份連署書，前往中選會提「反對票公投申請」。負數票協會榮譽理事長陳冲表示，政黨提名候選人有時不負責任，讓選民沒辦法有好選擇，若可投反對票，就能更有效監督政黨政治。對此，中選會委員會議13日決議，認定該公投案有舉行聽證會的必要。

對此，黃創夏在《NOWnews》名家論壇中指出，陳冲等人所提出的「負數票公投案」，是依據蔡英文和民進黨政府所推動的「公投法修正案」，要趕與2018年底九合一大選共同實施公投，只要得到全台灣四分之一的選民認可，依法，政府必須在兩年內落實執行，「換言之，在2020年總統大選就必須適用！」

黃創夏說「負選票」的概念，其實就是早被藍綠政客封殺在立法院當中的「政客否決權」的《選罷法》修正案，但他說這樣的「政客否決權」會傷到政客的核心利益，不分藍綠的大黨絕不可能自動歸還給人民。因此，為了滿足「公投綁大選」選舉操作，蔡英文和民進黨政府刻意降低公投成案門檻，想要當成2018年底選舉的造勢工具，想都想不到，竟然給了「政客否決權」起死回生的舞台！「台灣人民可以來次『政壇大掃除』」。黃創夏直言，2020年蔡英文和現在立法院裡的諸多牛鬼蛇神都將是第一批適用對象。

(中時電子報)

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