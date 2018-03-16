豪擲千億 卡達新採購28架NH-90型直升機

2018年03月16日 09:50 中時電子報 李靖棠

據美軍防衛時報（Defense News）報導，美軍在中東的盟友之一、卡達軍方日前向義大利李奧納多（Leonardo）公司訂購28架NH-90型直升機（NH90 helicopters），其中16架屬於戰術運輸用途、12架將配署於海軍，此筆訂單總價高達30億歐元（約1,074.4億台幣）。同時卡達也向空中巴士（Airbus）下訂單，採購12架H125單引擎輕型直升機（H125 light single-engine helicopters），作為該國軍方飛行訓練機使用。

由空巴、李奧納多與荷蘭福克科技（Fokker Aerostructures）共同研發製造、2007年正式交付使用的NH-90型直升機，是由北大西洋公約組織（NATO）提出的需求，期望打造一款能兼具海陸兩棲能力的戰地直升機，1985年第一次試飛，主要客戶包含德、法、義大利和澳洲等多國陸軍。NH-90型直升機需要兩名駕駛，機艙最多能搭載20人或是4,200公斤的物資，最大飛行距離為800公里。機上裝有兩具機槍，並可掛載反潛/空對地飛彈防衛。

由空巴、李奧納多等企業聯手打造的NH-90直升機。（圖/李奧納多公司官網）

在海上執行任務的NH-90直升機。（圖/NH工業）

法國國防部長弗洛朗斯·帕爾麗（Florence Parly）表達讚許，她認為，此一直升機訂單能促進法國與卡達雙邊關係，更是法國軍備出口的一大勝利。生產NH-90型直升機的NH工業（NHIndustries），由空巴、李奧納多和福克科技共同持有，其中空巴擁有約6成2的股份、李奧納多擁有3成2比例。

(中時電子報)