港女赴台遊遭男友殺害 入住旅館：經營艱困已禁不起重傷

警方14日公布影帶，影帶中可清楚看見陳嫌帶著口罩，推拉行李箱進出捷運驗票閘門。（資料照/警方提供）

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中時電子報

21歲的港籍潘姓女子來台遭20歲的陳姓男友殺害棄屍，整起血案震驚港台。兩人在台曾入住的台北旅館業者近日發出聲明表示，願盡社會責任協助警方調查，但希望外界別再露出旅店名稱、外觀，已嚴重傷害商譽，盼給「經營處境艱困的旅宿業」一線生存機會。

業者聲明全文：

3月11日潘父入住敝飯店，向我們詢問有關上月錄影資料，我們回覆已逾資料保存期間（我們一直以為資料保存期限已過），並無查覺事有異樣，建議潘父向台灣警方報案，之後看到父親落寞神情，很是不捨，便再次確認資料保存期限，發現2月16日、2月17日資料尚存，便立即連絡延平派出所，後由建成派出所員警來店複製該關鍵時間監視錄影資料，這是破案最關鍵資料，我很高興能在最後一天發現資料仍存在，可以幫助可憐父親找到愛女，偵破此案。

碰到此事件，令人遺憾，更憐惜潘父，但蔽飯店亦是受害者，媒體播報新聞是陳述事實，應善盡保護關係人之責任與良心，貴台自事件發生起，便極盡聳動之用辭與敘述方式播報，並直接拍攝或以文字突顯蔽店名稱與外觀，已嚴重傷害蔽店商譽，旅宿業現在經營處境艱困，已經不起如此重傷，更攸關蔽店生存，我們是善良百姓企業，本於正義道德，全力協尋監視資料提供給警方，也算是盡企業的社會責任，懇請媒體朋友高抬貴手，正面播報（對店名之影像或文字等關鍵字或相關人員以馬賽克保護處理，3月13日至今之新聞播報資料也懇請一併處理），給敝店一線生存機會，敝店由衷感激。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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