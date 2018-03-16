百貨咖啡周 北歐極簡咖啡Fika Fika快閃進駐

2018年03月16日 10:04 中時 郭家崴

SOGO忠孝館 jura Micro90全自動PEP咖啡機，新品推出，原價6萬4000元，特價5萬2900元。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館今（16日）起至25日舉辦My Coffee Wonderland咖啡周活動，嚴選館內頂級咖啡豆、精品咖啡機、精緻的咖啡及餐點，19日至25日期間限定的咖啡名店Fika Fika Cafe首度快閃開賣。活動期間憑指定樓層單筆500元電子發票及銷售明細，可至咖啡展演區試飲特選咖啡及兌換8F購物折價券200元，每日限量50份。

根據統計，去年底台灣的咖啡商機已攀升至700億元，每年可喝掉28.5億杯咖啡，平均每人1年喝掉122杯咖啡，可見國人咖啡需求量持續上升。這次快閃的Fika Fika Cafe深受文青喜愛，由曾獲2013北歐盃烘豆大賽冠軍殊榮的老闆James，精心配置獨家咖啡豆，每日限量提供Barista Special。

20日至22日還推出「饗味啡凡來店禮」，持快樂購卡於忠孝館指定消費當日累滿1000元，可兌換UCC 117即溶咖啡90g，限量3000份；期間也有咖啡講座和咖啡機新機發表會，20日19:00至20:30 8% ICE CAFE提供咖啡豆好喝的關鍵、冷泡咖啡的概念介紹及濾杯等教學；25日14:00至16:00精品咖啡協會老師游子毅介紹jura咖啡新機ENA Micro90，現場製作咖啡並搭配甜點。

館內同步推出多款咖啡豆和咖啡機，8% ICE CAFE旅行罐咖啡豆約80g至90g，淺焙-巴拿馬山脈莊園柯伊農園藝伎550元；UCC CAFE MERCADO 30周年紀念阿里山咖啡豆100g、450元；咖啡機新機jura Micro90全自動PEP咖啡機原價6萬4000元、特價5萬2900元，活動期間購買送牛奶玻璃瓶0.5L+義式綜合豆2包+氣壓保鮮罐；膠囊咖啡始祖NESPRESSO精品店新機種NESPRESSO EXPERT 9800元。

(中時)