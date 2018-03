修成正果! 宮澤理惠閃婚「V6」森田剛

2018年03月16日 10:13 中時電子報 蘇士亨

44歲女星宮澤理惠今天傳出喜訊,就是和「V6」成員森田剛結婚,兩人僅交往一年半就互許終生,不過雙方經紀公司尚未對此發表正式聲明。

宮澤理惠與森田剛合作舞台劇墜入愛河,兩人戀情直到被拍到共度春宵才曝光,儘管外界不看好這段姐弟戀,但不僅這1年半來穩定交往,就連森田剛要娶宮澤理惠傳言也沒斷過,加上女方被拍到左手無名指戴著鑽戒,而且雙方進入半同居狀態,也讓外界揣測好事近了,根據日本媒體《sponichi》報導,森田剛早已將喜訊通知「V6」粉絲俱樂部會員,至於消息會提早曝光,是粉絲將此事PO到推特祝賀才傳開來。

此外兩人會結婚,有另一說是宮澤理惠懷有身孕,甚至有小道消息指出,本人早已低調承認,但礙於是高齡產婦,遲遲未對此訊息作出回應。

據日本媒體《sponichi》報導,森田剛16日透過官方粉絲俱樂部發表婚訊,娶回交往1年半的宮澤理惠,粉絲將此事PO到推特上祝賀,消息才因此曝光,繼岡田准一&宮崎葵、井之原快彥&瀨戶朝香、長野博&白石美帆之後,他成為V6中第4位人夫,且團員的妻子清一色都是女演員。

