修成正果! 宮澤理惠閃婚「V6」森田剛

森田剛和宮澤理惠傳出結婚喜訊。(達志影像、翻攝日網)

友善列印
中時電子報

44歲女星宮澤理惠今天傳出喜訊，就是和「V6」成員森田剛結婚，兩人僅交往一年半就互許終生，不過雙方經紀公司尚未對此發表正式聲明。

宮澤理惠與森田剛合作舞台劇墜入愛河，兩人戀情直到被拍到共度春宵才曝光，儘管外界不看好這段姐弟戀，但不僅這1年半來穩定交往，就連森田剛要娶宮澤理惠傳言也沒斷過，加上女方被拍到左手無名指戴著鑽戒，而且雙方進入半同居狀態，也讓外界揣測好事近了，根據日本媒體《sponichi》報導，森田剛早已將喜訊通知「V6」粉絲俱樂部會員，至於消息會提早曝光，是粉絲將此事PO到推特祝賀才傳開來。

文章來源：森田剛・宮澤理惠傳婚訊 共譜愛的旋律

此外兩人會結婚，有另一說是宮澤理惠懷有身孕，甚至有小道消息指出，本人早已低調承認，但礙於是高齡產婦，遲遲未對此訊息作出回應。

據日本媒體《sponichi》報導，森田剛16日透過官方粉絲俱樂部發表婚訊，娶回交往1年半的宮澤理惠，粉絲將此事PO到推特上祝賀，消息才因此曝光，繼岡田准一＆宮崎葵、井之原快彥＆瀨戶朝香、長野博＆白石美帆之後，他成為V6中第4位人夫，且團員的妻子清一色都是女演員。

原文網址: 快訊／V6森田剛❤宮澤理惠結婚了！　交往1年半姊弟戀修正果 | ETtoday星光雲 | ETtoday新聞雲 https://star.ettoday.net/news/1131490#ixzz59sIqMvaY

Follow us: @ETtodaynet on Twitter | ETtoday on Facebook

(中時電子報)

殘暴保母打馬賽克 隋棠怒：家長… 深田恭子放送肉彈 主持人狂瞄全…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。