幼年遭走私的「型男」將赴荷蘭！週日來跟牠說bye-bye

2018年03月16日 10:14 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

幼年遭走私的「牠」在台灣受到溫暖，如今健康長大，成為溫暖熟男！在春暖花開的三月，金剛猩猩「寶寶」即將在3月19日凌晨啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，出任金剛猩猩繁殖群的男主人。自從2月10日發起「金剛猩猩『寶寶』祝福活動」迄今，已經有超過1萬人次的民眾，專程到非洲動物區探視「寶寶」，並填寫〈芭樂祝福卡〉，為他加油打氣，跟他Say Goodbye！相信大家的心意，「寶寶」都接收到了。

台北市立動物園將於3月18日（星期日）上午10點30分，於非洲動物區金剛猩猩活動場外，舉辦「天作之『荷』－大猩猩『寶寶』啟程到荷蘭歡送暨慶生會」活動，以及金剛猩猩保育教育駐站，歡迎大家踴躍參加，祝福「寶寶」一路順風！想要收藏「寶寶」專屬紀念品的粉絲，可千萬不要錯過囉！

「寶寶」小時候模樣很可愛。（台北市立動物園提供）

遊客參與「金剛猩猩『寶寶』祝福活動」非常踴躍，讓整個活動的牆面上掛了滿滿的芭樂祝福卡，象徵「寶寶」到了荷蘭之後，將如同芭樂果實一樣，多子多孫、結實纍纍！快速瀏覽一下民眾書寫的內容，發現每個人和「寶寶」道別的方式都不盡相同，像是有粉絲細心提醒「寶寶」荷蘭當地比較冷，請他要記得做好保暖工作。

每個人和「寶寶」道別的方式都不盡相同。（台北市立動物園提供）

有的粉絲則是和「寶寶」相互約定，承諾將親自去荷蘭拜訪他的新家和家人；還有男粉絲非常羨慕「寶寶」能一次擁有這麼多位女朋友，要他好好保重身體；更有粉絲神來一筆，畫了可愛的插圖來表達自己的千言萬語，創意十足！由此可見大家都非常關注「寶寶」的動向，也對他寄予厚望呢！另外還有許多來自世界各地的外國友人，他們在得知「寶寶」的故事之後，也非常感性地用他們自己熟悉的語言，寫下對「寶寶」的祝福！

動物園每年都會在三月底或是四月初幫「寶寶」辦理慶生會，今年也不例外！3月18日（星期日）上午10點30分，我們將於非洲動物區金剛猩猩活動場外，辦理「天作之『荷』－大猩猩『寶寶』啟程到荷蘭歡送暨慶生會」活動，為「寶寶」提前慶祝33歲生日。

舞台周邊還設置了「寶寶」專屬的保育教育駐站活動，內容有【「徽」常愛寶寶】、【寶寶版畫「藏書票」】、【寶寶蛋糕齊來享】、【斗內萬騷森福寶寶】、【金剛猩猩寶寶危機】、【野保市集等】，邀請大家一起來交流金剛猩猩保育現況品嚐「寶寶」的生日蛋糕、自己動動手創作「寶寶」專屬的紀念品…數量有限，送完為止唷！

遊客參與「金剛猩猩『寶寶』祝福活動」非常踴躍。（台北市立動物園提供）

「寶寶」在兩歲時來到台北市立動物園，三十多年來這次是第一次遠行。回想當時年幼體弱的他，在保育員們細心呵護下成長茁壯。「寶寶」也曾經在叛逆的年少時期，有過翻牆蹺家的經驗；當同伴黑猩猩「小強」長大混群，以及金剛猩猩「黑皮」過世之後，獨自走過了一段寂寞孤單的歲月，幸好有許多粉絲經常到動物園拜訪他、和他坐下來聊聊心事。

超過1萬人次的民眾，專程到非洲動物區探視「寶寶」，並填寫〈芭樂祝福卡〉。（台北市立動物園提供）

「寶寶」分享了許多人的苦澀、驚喜、歡笑和榮耀，也支持著我們跨越許多難關，相信大家在情感上早已視他如同家人和朋友一般。如今他即將啟程前往荷蘭展開新生活，為延續金剛猩猩種族而努力。

歡送金剛猩猩「寶寶」〜唯一機會不要錯過。（台北市立動物園提供）

在出發之前，「寶寶」衷心的期昐每個喜歡他的朋友，能夠發揮愛烏及屋的心情，多多關照來自波蘭的金剛猩猩「迪亞哥」，並且落實3C產品的回收機制，減少開挖礦產，讓野生的金剛猩猩能夠擁有更寬廣的棲地，族群數量得已生生不息！

(中時電子報)