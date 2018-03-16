執政快2年 蔡英文的發言讓網友評「這特點」真的很強

總統蔡英文。（本報系資料照）

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中時電子報

近期一項職務法庭判決，引發民眾議論，蔡英文表示作為總統，不宜也無意評論，但讓她深刻感受台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走，呼籲「社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心。」網友則認為「明明執政，卻能說的像在野。真的很強」、「只會說幹話，現在誰是總統？做出行動好嗎？」、另有網友直白翻譯「對我們女總統要有同理心，做的爛也不能罵，台男們懂嗎」。

蔡英文表示身為女性，很了解性別壓力可能發生在家庭、校園以及各行各業中。尤其在職場上，因為職權和性別權力雙重不對等的情況下，弱勢的一方總是很難得到足夠的支持，甚至可能反過來成為被檢討的對象。台灣社會應該要用更大的同理心，來理解受害者的處境。所以我們推動司法改革，務必在司法制度中落實性別主流化。

但網友酸總統的工作內容就是「盼、期望、感覺」、「整天再呼籲，卻沒實際作為」、「一堆奇怪的人、事、物都在妳當總統時發生，妳有何做為？每次妳只會3招也只有這3招，1.推給國民黨跟老共、2.轉移焦點跟拖延、3.神隱」、「您任命的法務部長可是連法律條文明確規定的東西都能睜眼說瞎話啊！任用這種人當部長然後發文說你要司法改革？」、「司法的改革怎麼講的那麼久了，怎麼動都不動，法務部長跟司法院長好像是在擺着好看的，人民對你們的期望很高，但好像任何的政策你的決斷力，都有點搖擺，民主跟人權是保護好人，而不是壞人的避風港」。

(中時電子報)

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文章來源：蔡英文 臉書

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