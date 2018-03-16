大班教學三危害 陸教長：非幾張桌子板凳的問題

2018年03月16日 11:23 旺報 陳君碩

小班制教學已漸成為趨勢，大陸教育部長陳寶生16日被問及要消除大班額的做法時，他表示目標是2018年基本消除66人以上的超大班額，他也指出大班會帶來三方面危害，包括影響身心健康、影響教學品質、帶來安全問題，他強調大班額必須堅決解決克服，不是簡單多少桌子、板凳的問題。

大陸十三屆全國人大16日10時舉行記者會，邀請大陸教育部部長陳寶生就「努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育」相關話題回答中外記者提問。

有記者問及「消除城鎮大班額的具體舉措」時，陳寶生表示，大班額必須堅決予以解決克服，目標是2018年基本消除66人以上的超大班額，2020年基本消除大班額。

陳寶生表示，「大班額」問題不是簡單的一個教室裡面放多少桌子、多少條板凳、安排多少個人的問題。他認為大班額會帶來三個方面的危害：一是影響學生的身心健康。大家可以想一想，人一多，烏泱烏泱的，心情肯定不好。二是影響教學質量，坐在後排的看不到板書，聽不到老師授課的內容。三是有可能帶來安全問題。所以大班額必須堅決予以解決克服、消除。

2016年7月，大陸國務院印發《關於統籌推進縣域內城鄉義務教育一體化改革發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提到省級人民政府要結合本地實際制訂消除大班額專項規劃，明確工作任務和時間表、路線圖，到2018年基本消除66人以上超大班額，到2020年基本消除56人以上大班額。

(旺報)