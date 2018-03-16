大班教學三危害 陸教長：非幾張桌子板凳的問題

大陸教育部部長陳寶生16日就「努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育」話題回答中外記者提問。(陳君碩攝)

友善列印
旺報

小班制教學已漸成為趨勢，大陸教育部長陳寶生16日被問及要消除大班額的做法時，他表示目標是2018年基本消除66人以上的超大班額，他也指出大班會帶來三方面危害，包括影響身心健康、影響教學品質、帶來安全問題，他強調大班額必須堅決解決克服，不是簡單多少桌子、板凳的問題。

大陸十三屆全國人大16日10時舉行記者會，邀請大陸教育部部長陳寶生就「努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育」相關話題回答中外記者提問。

有記者問及「消除城鎮大班額的具體舉措」時，陳寶生表示，大班額必須堅決予以解決克服，目標是2018年基本消除66人以上的超大班額，2020年基本消除大班額。

陳寶生表示，「大班額」問題不是簡單的一個教室裡面放多少桌子、多少條板凳、安排多少個人的問題。他認為大班額會帶來三個方面的危害：一是影響學生的身心健康。大家可以想一想，人一多，烏泱烏泱的，心情肯定不好。二是影響教學質量，坐在後排的看不到板書，聽不到老師授課的內容。三是有可能帶來安全問題。所以大班額必須堅決予以解決克服、消除。

2016年7月，大陸國務院印發《關於統籌推進縣域內城鄉義務教育一體化改革發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》提到省級人民政府要結合本地實際制訂消除大班額專項規劃，明確工作任務和時間表、路線圖，到2018年基本消除66人以上超大班額，到2020年基本消除56人以上大班額。

(旺報)

傳阿里巴巴研究A股上市 回應：條… 縮短京滬往返時間 陸復興號高鐵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。