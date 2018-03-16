省錢搭捷運！4點UUPON換1元 悠遊卡加值機也能兌點

台北捷運全線悠遊卡加值機即日起提供UUPON點數換悠遊卡儲值金的功能，每4點就可以兌換1元，兌點沒有上限。（悠遊卡公司提供）

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搭乘大眾運輸工具，有更聰明省錢的方法！獨家結合悠遊卡消費集點功能，擁有全台超過300多萬會員的紅利點數平台UUPON，宣布全新兌點服務上線，即日起，台北捷運全線悠遊卡加值機，提供UUPON點數換悠遊卡儲值金的功能，每4點就可以兌換1元，兌點沒有上限。

響應台北市政府「全台抗空汙天天嗶悠遊」活動，台北市長柯文哲在月初曾體驗將他平時搭乘大眾運輸工具所累積的UUPON點數，兌換成悠遊卡儲值金。UUPON鼓勵民眾響應環保政策，也配合推出網路宣導活動，模仿柯P在捷運悠遊卡加值機，並將點數兌換儲值金，就可參加點數抽獎活動。

悠遊卡公司指出，台北捷運全線站內悠遊卡加值機即日起提供直接「機上兌點」功能，只要將綁定UUPON的悠遊卡放置加值機上，並點選「UUPON專區」，機台螢幕將自動顯示會員帳戶內所擁有點數，UUPON會員即可依照需求，自行選擇10元到300元的悠遊卡儲值金兌換。

「4點UUPON點數，相當於1元悠遊卡儲值金。」悠遊卡公司說，不需要任何兌換手續費，也免去繁複的操作流程，每一位加入UUPON的悠遊卡持卡人，都可以透過捷運悠遊卡加值機「點點成金」，把點數換成免費悠遊卡儲值金，而UUPON也與悠遊卡公司積極規畫，未來將提供全台民眾更多元的服務平台。

月初台北市長柯文哲也特地在捷運站示範，將UUPON點數兌換悠遊卡儲值金，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，UUPON也在官方粉絲團舉辦網路宣導活動，凡是在活動po文留言，模仿市長在悠遊卡加值機兌點換儲值金，並按讚分享活動文章，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高1200點UUPON點數，相當於可兌換300元的悠遊卡儲值金。

結合《全台抗空汙天天嗶悠遊》活動，UUPON會員可於日常生活當中輕鬆集點，在2018年全年，凡持悠遊卡搭乘包括捷運、公車、自行車、台鐵、高鐵、渡輪等大眾交通工具，即可享「每搭乘5次，就可累積1點，每周五搭乘再贈1點；持玉山悠遊聯名卡，只要每天搭乘1次，就可直接獲得1點」等多重優惠。

(中時)

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