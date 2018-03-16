表演藝術結合旅行地圖 雲門劇場另類行銷淡水

2018年03月16日 10:55 中時 譚宇哲

雲門劇場也與淡水在地店家「之間」合作，將劇場節目的戲劇元素結合在地食材，製作特色餐點。（譚宇哲攝）

雲門劇場也與淡水在地店家「之間」合作，將劇場節目的戲劇元素結合在地食材，製作特色餐點。（譚宇哲攝）

雲門劇場也與淡水在地店家「之間」合作，將劇場節目的戲劇元素結合在地食材，製作特色餐點。（譚宇哲攝）

劇場結合在地觀光！淡水雲門劇場今年推出的全新手繪節目單令人耳目一新，首度以手繪觀光地圖推薦淡水好吃好玩去處，更與在地店家合作，融合劇碼元素設計創意菜色，雲門表示，希望透過替民眾介紹淡水的方式，將看表演變成一場旅程，也讓劇場藝術扎根在地。

淡水雲門劇場日前耗時1年籌備，設計出全手繪風格的2018年節目單，以手繪的雲門劇場創辦人林懷民及25位藝術家預告今年的7檔節目，還精心繪出從淡水捷運站到雲門劇場沿途的景點、私房餐廳，連林懷民鍾愛的「貨櫃屋快炒」也名列其中，讓拿到節目單的民眾大呼「好實用！」

雲門基金會行銷經理劉家渝表示，淡水地處偏遠，美景古蹟多，都是場域優勢，民眾來到淡水，不會只想要短暫停留，因此雲門劇場不再固守傳統劇場的經營模式「只顧宣傳節目」，去年決定設計出與在地連結的手繪DM，希望透過替民眾介紹淡水的方式，將看表演變成一場旅程。

此外，雲門劇場也與淡水在地店家「之間」合作，將劇場節目的戲劇元素結合在地食材，製作特色餐點，像是以《吹笛人大冒險》中的「魔笛」為元素製作波麗露巧克力荷蘭鬆餅，「綠森林」為元素的法蘭西波卡松子義大利麵，以及「小雞之舞」為意象的香料組曲飯，讓民眾在吃的同時再次回味劇碼內容。

之間老闆翁俊杰說，很認同淡水雲門劇場讓藝術文化與地方連結的理念，目前已經設計出十幾道料理，希望透過將劇碼元素融入料理中，讓食用者與創作者對話，也將民眾的生活體驗從劇場延伸到食物、生活體驗，乃至於一場旅行。

(中時)