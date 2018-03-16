白宮炒魷魚風雲 美媒：川普欲撤換國安顧問麥克馬斯特

2018年03月16日 10:52 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，繼國務卿提勒森（Rex Tillerson）日前遭撤換後，白宮（White House）人事似乎又傳出異動的風聲，美國總統川普（Donald Trump）準備在5月與北韓會談前，將退役陸軍中將、現任國家安全顧問的麥克馬斯特（H.R. McMaster）撤職，更換新人選協助他籌劃會談。

現年55歲的麥克馬斯特，出生於賓州費城，父親是一名韓戰老兵。大學就讀於西點軍校（United States Military Academy），畢業後授階少尉，曾多次隨部隊移駐海外，包含德國和伊拉克等地，並因戰功獲得銀星（Silver Star）、銅星（Bronze Star）與紫心（Purple Heart Medal）等多枚勳章。能武亦能文的他，進入名校北卡羅來納州大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill），以越戰戰略為題取得美國史博士學位。

去年前往菲律賓參加東亞峰會的川普（圖左）、國務卿提勒森（圖中央）與國安顧問麥克馬斯特（圖右）。（圖/路透社）

麥克馬斯特於2014年晉升為三星陸軍中將，並成為陸軍訓練中心的副指揮官，後在去年因原國安顧問弗林（Michael Flynn）醜聞案被迫辭職後，獲得總統川普邀請進入白宮。與妻子卡薩琳（Kathleen Trotter）於1985年結縭至今，育有3名女兒。

美國媒體引述白宮消息指出，麥克馬斯特的撤換決定尚未定案，目前川普仍在尋找一名強而有力的繼任者，並期望讓這位中將不會丟臉的解職方式。如果麥克馬斯特確認被解職，將是川普上任一年期間，第20餘位高層官員掛冠而去，已經打破歷屆美國政府的離職數量，不僅讓外界擔憂川普身邊愈來愈多鷹派幕僚，也使人質疑川普的領導能力。

(中時電子報)