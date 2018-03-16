誇張！男女機上廁所激戰呻吟 出來後乘客嗨翻鼓掌

男女在廁所內做愛，大聲叫春聲，引來空姐制，請「出場」。(圖／翻自英國《太陽報》)

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中時電子報

維珍航空(Virgin Atlantic)本月13日發生一起１對男女在飛機上廁所內「激戰」的離譜行徑！1架從英國蓋威克機場(Gatwick)飛往墨西哥坎昆(Cancun)的飛行途中，有1對20多歲年輕男女竟在廁所裡做愛，女子還忘情的發出大聲呻吟聲，空姐發現立即敲門制止，兩人被「出場」時，全機乘客都給予鼓掌與歡迎。

男主角回到位置途中，贏得其他乘客英雄式的歡呼與掌聲。(圖／翻自英國《太陽報》)

女主角的大膽激情演出，也獲得乘客的歡呼。(圖／翻自英國《太陽報》)

這對男女在機上的「激情呻吟戰」，被英國《太陽報》披露出來，報導中指出，男主角是獨自搭上這班飛機，原本坐在與女主角距離一個走道的位置，兩人上機前互不認識，後來有乘客看到女子先進了廁所，男子就跟在後面進去。「我們都知道裡面發生了什麼事，因為女生的呻吟聲超大、瘋狂叫春」機上乘客說。

兩人在廁所內激情作愛，立即引來3名空姐前來制止，將他們請出廁所，當女主角走出廁所回到座位時，附近乘客予以一片歡呼：男主角則被機組人員更換位置，當他在走道行走時，其他乘客更響起「英雄式」的鼓掌。

報導指出，該名女子當時喝得爛醉，才會做出如此的事，且涉嫌毆打坐在她旁邊的同行女子。

(中時電子報)

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