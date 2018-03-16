統一集團UniBread烘焙工藝學院 8大名師聯手獻藝

2018年03月16日 10:53 中時電子報 吳勝雄

統一集團於台北國烘焙設備展(2018年3月15日到3月18日)精心打造占地約540平方米的烘焙生活美學館，規模堪稱歷年來最大；天津、上海、越南的統一麵粉，以及張家港統清烘焙油脂，也回台展示海外成果，展現『台灣出發、海外服務』的企圖心；由統一企業與統清公司聯手打造的UniBread烘焙工藝學院，秉持著專業與傳承的精神，從原料到烘焙成品，提供業者世界級的全方位整合技術服務。

延續去年創舉，再度由UniBread烘焙工藝學院校長吳諒豐，引領海內外知名賽事8大烘焙名師：文世成、曹志雄、陳有鋕、許明輝、游東運、廖銘政、郭錦溪、吳振平，共同在現場搭建烘焙工藝學院，象徵烘焙工藝學院正式在烘焙展開學！

其中，文世成、許明輝、游東運、吳振平4位名師，以【四季麵包】為主題進行創作發表，發表作品分別為春之櫻、夏之頌、秋之楓、冬之雪，此為台灣烘焙史上，首次結合美麗的身體彩繪藝術，呈現烘焙工藝的技術與創意；現場在韋瓦第的「四季」交響樂聲中，由四季精靈優雅的呈上烘焙師傅們匠心獨具的的四季饗宴，展現出統一集團靈活、多樣的配方提案能力，從最上游的原料把關，到最末端的麵包蛋糕應用，提供整合式的服務，攜手與台灣烘焙產業的夥伴們，實踐更多無可取代的夢想。

UniBread 烘焙名師與四季彩繪女神，烘焙名師左起為：春天麵包師傅 許明輝 夏天麵包師傅 吳振平 秋天麵包師傅 文世成 冬天麵包師傅 游東運。(統一集團 提供)

「統一麵粉」除了主打獨家配粉技術之外，2018年更向日本、歐洲看齊，率先同業將全產品更新為紙袋包裝，讓產品內、外在美都不斷升級；專為家庭手作烘焙族所開發的「麥典實作工坊」，進行「9分鐘超省力揉麵法」示範，現場烘友們都興致勃勃地爭相學習，體驗親手揉麵帶來的療癒感；「統清烘焙油脂」現場傳授量產機製化職人四季的商機，「統一冷凍麵糰」則展示丹麥片應用創意，期望能烘焙人力短缺的業界現況中，為客戶提供短時間、高效率的提案參考。

在現場悠揚的小提琴弦樂節奏中，統一集團「貝洛邦」麵包呈現細膩與優雅；統一麵包與統一蛋糕屋各自展出目前的最受民眾歡迎的暢銷麵包與糕點。同時，廣為人知的「Semeur聖娜」，以麵包生活的提案者為出發，推出多款人氣熱賣商品，還有夯到極點的髒熱潮-【髒嘻嘻】現場限量銷售，邀請消費者一同體驗及品味「新奇、好吃、感動的麵包生活」；而「昂舒巴黎」設置形象快閃店，並以現烤直送的方式，讓現場朋友購買到美味新鮮零時差的烘焙點心；「星巴克」的咖啡車則於現場試喝與販售特選咖啡，而推出後即引起熱烈討論的「統一超商現萃茶」，更為了本次烘焙展首度公開展場限定的現萃茶飲車，後續巡迴全台各店推廣。

展期間，專業的8大烘焙名師秉持傳承精神，輪番上陣，在UniBread烘焙工藝學院現場傳授各種烘焙觀念與技術，踴躍的提問與不藏私的回答，讓與會的業者與消費者們皆能滿載而歸；本次也特別展示本屆「烘焙王新銳賽」學生組的得獎作品，為3月21日即將開賽的「UniBread烘焙王麵包大賽」暖身。

有興趣與想一探烘焙美學的消費著們不妨趁著週末假期來趟烘焙展，統一集團烘焙生活美學館引領你體驗不同以往的四季烘焙饗宴。

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【統一麵粉】2018年產品包裝升級

•目前國內生產的麵粉包材主要採PP編織袋，【統一麵粉】，向日本、歐洲標竿學習，領先台灣業界全品項改採「紙袋」包裝，紙袋運輸倉儲過程乾淨不漏粉、異物不易刺入，保護好麵粉品質。

•袋口改採無車縫線的「高周波熱封式」封袋與易撕線開口，輕鬆好開，效率又便利！

•品牌創立五十週年，包裝設計全面更新，展現品牌朝氣活力，為【統一麵粉】開創新局。

(中時電子報)