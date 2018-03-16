這洲超暴力 全球50大暴力城市就占42個

2018年03月16日 11:07 中時電子報 楊幼蘭

犯罪幫派爭戰，販毒猖獗，以及城市快速發展，加上缺乏有效的公共安全服務，都可能導致拉丁美洲暴力氾濫。

墨西哥民間社會組織「安全、正義與和平」最新報告指出，2017年世界上50個最暴力城市名單，巴西就占了17個，是暴力城市最多的國家。

據中央社16日報導，報告也指出，拉丁美洲是世界上暴力城市最多的一洲，50個上榜城市中，只有8個不屬於拉美國家。

這項年度報告是根據每10萬居民的遇害人數加以評比。2017年墨西哥城市洛斯卡波斯（Los Cabos）名列第一，每10萬居民有111.33人遇害，其次是委內瑞拉首都卡拉卡斯，每10萬居民有111.19人遇害。

巴西有17個城市列名單，北大河（Rio Grande do Norte）州府納塔爾（Natal）排名第4，每10萬人102.56人被殺。

其他上榜的巴西城市包括佛塔雷莎（Fortaleza）、貝倫（Belem）、維多利亞達龔基斯塔（Vitoria da Conquista）、馬瑟歐（Maceio）、阿拉卡久（Aracaju）、費拉德桑塔納（Feira de Santana）、雷西夫（Recife）、薩爾瓦多、川派索（Joao Pessoa）、瑪瑙斯、快樂港（Porto Alegre）、馬卡帕（Macapa）、戈卡塔澤斯平原（Campos de Goycatazes）、大坎皮納（Campina Grande），德雷希納（Teresina）和維多利亞。

報告中指出，佛塔雷莎從2016年每10萬人有44.98人被殺死亡，提高至2017年83.48人死巴西小城市，特別是北部和東北部的暴力事件增加，是令專家長久以來擔憂的現象。由於巴西不調查這些殺人案件，而有罪不罰率更高達90%以上，因此很難完全確定城市暴力的因果關係。

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(中時電子報)