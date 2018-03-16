驚！大腸癌年輕化！工時超長、久坐上網恐長瘜肉

2018年03月16日 11:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

現代人普遍外食，然外食食品多鹽、多油脂，吃多總會影響腸胃健康！大腸癌現有發生人數最高、年輕化趨勢與生活形態最高度相關三大特性，且已連續10年成為國內癌症罹患人數榜首，每年新增逾一萬五千名病例。長期宣導大腸癌防治的台灣癌症基金會，近日於「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」中發現，大腸瘜肉患者依生活習慣差異，存在腸瘜肉好發聚落。進一步以飲食、工作、睡眠等不正常的生活習性來分析，更歸納出「腸『瘜』4操人」族群。

要如何維持腸道健康呢？醫師建議多吃蔬果少紅肉、菌相平衡補好菌與主動篩檢勤運動等三項主張，提醒職場上班族在工作忙碌之餘，也要避免自己的腸道悄悄地成為棲「瘜」地。

「腸瘜4操人」 作息亂惹瘜

台灣癌症基金會針對全台2,565位二十五至五十九歲上班族進行「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」，有194位上班族表示曾發現大腸瘜肉，同時也歸納出大腸瘜肉好發四大聚落，包括：路邊攤/夜市、工業區/科學園區、沙發、電影院。

對此結果，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院內科教授—賴基銘醫師表示，腸瘜肉患者常有飲食不定時定量、工時超長、喜愛熬夜、久坐不動等生活型態，依其不良作息，歸類出以下「腸『瘜』4操人」：

一、「亂食控」：亂吃晚吃腸瘜侵

調查顯示，有47.9%患腸瘜上班族有吃宵夜習慣，比未發現罹患腸瘜肉者多了19.9%；另患腸瘜上班族也常見用餐時間不固定，亂食狀況亦比無大腸瘜肉者多出17.3%。綜合上述可見患腸瘜上班族嗜吃消夜、吃飯時間不固定等亂食現象叢生，不正常的飲食習慣讓腸道堆積負擔，成為名符其實的「亂食控」。

二、「超時苦工」：工時超長瘜上身

高達90.2%發現大腸瘜肉的上班族，每周工作時數超過40小時。而有7.7%患腸瘜上班族每周工時達60小時以上（相當於平均每日工作達12小時以上）。此外，全體受訪者中近四成上班族都有加班情況，患腸瘜上班族中，加班比率更高達5成5，比未發現腸瘜肉者多了20.5%，加班超過4小時比率，亦為無腸瘜肉上班族的2.26倍。工時長猛加班，「超時苦工」實至名歸。

三、「沙發王」：久坐上網漸患瘜

現代人熬夜情況日趨嚴重，調查發現如在家熬夜時，73.7%患腸瘜上班族會長時間上網、久坐不動。另外，患腸瘜上班族中，有37.1%的人也表示，工作時常需久坐、少有走動機會。綜合以上，現代人已養成熬夜、久坐、攤在家的習慣，莫怪乎成為「沙發王」。

四、「夜影俠」：夜半看戲瘜來驚

患腸瘜上班族中，一週有3天以上熬夜至12點後才睡的人，即高達70.6%，較未發現罹患腸瘜肉者多了13.3%；而患腸瘜上班族睡眠時間普遍亦較短，未睡滿6hr者，佔66.5%，較未罹患腸瘜肉者多了12.8%。26.3%的患腸瘜上班族表示會到電影院看午夜場電影，相較於無大腸瘜肉者的16.8%多了近1成。晚睡、愛看戲，成為夜生活中的夜影俠。

腸菌相平衡 助積極避癌

賴教授進一步表示，由國民健康署去年底發布之最新《癌症登記報告》可知，台灣癌症時鐘不斷在加速，平均每5分鐘即有一人罹癌。

而已經連10冠的大腸癌，其前身即為大腸瘜肉，若能提早透過篩檢積極處理，即可找到癌前病變，預防大腸癌的發生。國際最新研究亦顯示，腸道菌相的平衡，有助抑制大腸癌的發生。如被視為壞菌的有核梭桿菌（Fusobacterium nucleatum），即常固定於大腸癌組織中被發現，並可能與大腸癌間有協助癌細胞擴散及讓細菌存活的互利關係。重視。

「正腸3步驟」 防腸瘜棲身

灣癌症基金會再次重申「正腸3步驟」的重要性，希望協助國人在不正常的生活作息中，仍能維持腸胃的健康平衡。

1、多吃蔬果，少紅肉：飲食均衡、用餐定時，減少高油烹煮習慣與紅肉的攝取，並提高蔬果攝取量。

2、菌相平衡，補好菌：提高排便順暢度，攝取促進腸道蠕動的食物（例如優酪乳、地瓜及香蕉等高纖維質食物），縮短腸道吸收糞便毒素的時間，改善腸道菌相。

3、主動篩檢，勤運動：無論是否有大腸癌或大腸瘜肉家族史，建議五十歲以下民眾，尤其是有上述不良生活習慣者，應主動進行大腸癌—糞便潛血篩檢，提早發現異狀及治療；並養成運動333習慣（每周運動3天、每次運動30分鐘以上、平均心跳達每分鐘130下以上）。

(中時電子報)