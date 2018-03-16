10天看懂小英電力政策! 學者：廢新啟舊 污染的給你

2018年03月16日 11:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

蔡政府的執政邏輯是什麼，為何要停掉新的核四廠，又重啟舊的核二廠？還要通過深澳電廠環評？世新大學傳播學院院長游梓翔表示，這三件事串連在一起，就是現在執政黨的電價政策全貌：「新的扔掉、舊的重啓、污染的給你」。

游梓翔今(16)日在臉書上指出，10天內出發3則與電力政策有關的新聞，看起來像是很專業的問題，需要仰賴專家解讀，但電力政策其實沒那麼「深奧」。

3月6日，原子能委員會審查通過核二廠二號機再運轉申請，在停機兩年後，核二廠二號機確定重啟。台電表示：核二重啟光是今年就能省下100億的油氣發電成本，「減輕電費調漲壓力」。

3月14日，位於新北瑞芳的深澳電廠通過環評，這個11年前除役的燃煤發電廠，準備重現江湖。在台中空汙造成的「聞煤色變」氣氛未除的情況下，執政黨又送給北北基宜民眾一個大禮。台電說，深澳電廠有助能源多元化，降低「大量倚賴天然氣」的風險。

3月16日，台電指出，核四廠內的1744束核燃料，將分三年運回美國，這代表經過數十年反反覆覆、分分合合，以及數千億浪費的核四，確定掰掰。

執政黨的電力政策是什麼？綜觀以上3則新聞，游梓翔下結論說，其實要解讀不難，不就是——新的扔掉、舊的重啓、污染的給你。

對此，網友回應說，這評論太中肯，「確實如此...可惡！ 」、「上下其汙手 !」、「本末倒置」、「 +錢，納稅的你出」。

(中時電子報)