愛生態！九孔寶寶換新家！愛吃龍鬚菜健康長大

2018年03月16日 11:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護海洋資源！讓生態平衡、永續發展！驚蟄過後，新北市政府海洋資源復育園區在106年11月繁殖培育的九孔寶寶，經歷4個多月的浪板生活後，已經長到0.8至1公分左右，將移居至九孔育成池，預計在今年5月放流到新北市貢寮區卯澳灣海域，為新北市海洋資源復育加把勁。話說小朋友知道嗎？原來九孔寶寶投餵九孔最喜歡吃的大型海藻—龍鬚菜呢！

工作人員辛勤的餵食龍鬚菜。（新北市漁業處提供）

自106年11月九孔寶寶孵化至今，歷經四個多月的浪板生活，由於寶寶已經成長到0.8至1公分左右，原先浪板上所生長的矽藻已不足以供應其成長所需。

為了因應九孔寶寶隨著成長逐漸變大的食量，培育人員將浪板上的九孔寶寶輕輕刷下至育成池底層，讓牠們躲藏在以五角磚堆疊出的遮蔽空間，並投餵九孔最喜歡吃的大型海藻—龍鬚菜，對此海洋復育園區九孔培育人員吳秀蓮表示，在九孔寶寶搬家之後，培育人員的工作由撈除大型懸浮藻類轉換成辛勤餵食龍鬚菜和清洗育苗池，讓九孔寶寶得以在食物充足及乾淨的環境下健康長大，為今年九孔放流加把勁。

吳秀蓮將浪板上的九孔苗刷入九孔育成池。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，為增裕新北市海洋資源，海洋資源復育園區在每年11月都會進行九孔幼苗的培育，並在隔年5月至6月間，待九孔寶寶成長至2到3公分時，邀請新北市轄內的中、小學學生共同將九孔寶寶放流到新北市卯澳灣海域，希望藉由九孔的繁養殖、培育及放流，增加海洋資源，也讓保育的觀念向下扎根。

(中時電子報)