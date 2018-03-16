深澳電廠、統籌分配稅款爭議 周錫瑋：衝擊綠營選情

新北市長參選人周錫瑋16日上午前往三峽青草職能文創參訪。（吳堂靖攝）

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新北市長參選人周錫瑋16日上午前往三峽青草職能文創參訪，會後受訪表示，最近走訪基層，發現新北市升格近8年，總預算竟然還比台北市少126億，另有深澳電廠擴建爭議，民進黨若是執意而為，一定會衝擊年底選情，「而且我一直認為賴清德是參選新北市長的對手！」

周錫瑋表示，新北市現今人口400萬，台北市250萬，卻發現新北市今年總預算竟比台北市少126億， 「我覺得這是個笑話，一定要去爭取」。他說預算如果照台北市來算應該要到2000億，蔡政府、賴院長要負很大的責任，呼籲中央盡速修統籌分配稅款，讓新北市拿到足夠的預算，否則年底將受到選民檢視。

周錫瑋表示，另一件事是深澳和林口發電廠的爭議，用煤發電是現在全世界都不允許的，二氧化碳排放量可能會占到全新北市一半以上，PM2.5會嚴重傷害雙北、甚至桃園宜蘭基隆一帶國民的身體健康。

周錫瑋直言，這兩件事如果執意做下去，他相信賴院長一定會受到大家的指責，更何況「我一直認為賴清德會是參選新北市長的對手！」

另外，關於近日侯友宜對於鄭南榕事件發言惹議，周錫瑋則表示，民主的選舉就是要經過市民的了解和檢視，每位參選人應該都有勇氣來面對一切，站在幫他打氣加油的立場，希望他可以藉著這個機會多解釋一下。

(中時)

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