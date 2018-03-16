邁阿天橋毀滅式倒塌 川普政策慘遭打臉

2018年03月16日 12:23 中時電子報 王一中

為宣揚美國統總統川普的基礎設施優先政策，白宮昨天發布了一個“你需要知道的關於基礎設施基金”的簡報，但在同時，邁阿密市位於一所大學旁的全新人行天橋卻遭遇了一場毀滅式的倒塌，目前已知至少有四人死亡，九人送往醫院。

週四在邁阿密以西繁忙的道路上，這座位於佛羅里達國際大學旁的人行天橋在下午2時突然倒塌，八輛路經的汽車被從天而降的混凝土和金屬橋體活生生壓碎。事故原因尚在調查中。

my school finished putting up a bridge a few days ago and it literally just fell. my roommate and i heard it from our rooms and ran to the balcony pic.twitter.com/JOtoLuC3Qs — 🖤 (@Ialilulelo) 2018年3月15日

今日美國報導，附近住戶在聽到巨響後表示，「天啊，那座橋不在那兒了。（Oh my God, the bridge isn't there.）」一位路經的駕駛從壓碎的車內救出傷患後，告訴CNN記者，他的手在「發抖」。

這座天橋是美國運輸部配合川普基礎設施政策的一個項目，耗資1,420萬美元於上周六搭建完成，但尚未開放。建設的原意是要為了保障學生的交通安全。

據了解，幾乎是同一時間，白宮發布了一個“你需要知道的關於基礎設施基金”的簡報，以讚揚川普總統的基礎設施政策，未料卻發生了天橋倒塌的意外災難。

基礎設施已被確定為川普政府的優先事項之一，儘管批評者認為，實際上這並非迫切需要在國會推動的項目。

(中時電子報)