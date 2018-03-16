真的火了！ 中火增設天然氣機組說明會爆衝突

2018年03月16日 11:43 中時 林欣儀

台電公司計畫在台中火力發電廠增設2部天然氣發電機組，16日上午召開環境影響說明書公聽會，但當地居民在不滿台電未提出燃煤減量政策，就要增設機組，在現場舉布條、阻饒說明會召開，要求擇期說明。料想不到，台電在居民離開後又繼續召開說明會，雙方爆發爭執。

「不要抱著炸彈過日子！」龍井居民站在活動會場主席台上、高舉白布條，大聲喊出「拒絕增設機組」口號。麗水社區發展協會理事長張揆賢表示，台電當初在龍井設置電廠，也未告知居民燃煤發電機組會危害健康，現在又說要增設天然氣機組且不會汙染，根本是騙人，天然氣機組雖汙染較低，但氣槽相當危險。

立委顏寬恒指出，台中火力電廠目前有10台燃煤發電機組，天天發電、汙染中部居民健康，且台中發出的電力還要北送給台北、新竹科學園區使用，將汙染留在台中，台電口口聲聲要改善，現在又要加設2台發電機組、供應260萬電力，卻沒提到減煤，都是騙人的。

台電環境保護處長蔡顯修強調，天然氣發電是目前環保趨勢，台中電廠增設2部機組，未來在秋冬季節汙染嚴重時，至少可降載2台燃煤機組，對減少汙染有幫助，台電會持續與居民溝通，盼達成共識。

當地居民要求公聽會不能召開，台電需另擇期、在麗水里當地再舉辦正式說明會，但台電人員在居民離開後，又繼續舉辦說明會，立即引發居民不滿，雙方爆發激烈爭執，更有居民要求現場人員出示身分證、釐清是否為龍井區居民。至於這場環評說明是否完成程序？台電與居民各有看法，將待台電總公司確認。

(中時)