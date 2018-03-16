用音樂跳雙人舞 旅美音樂名家黃俊文、黃海倫今晚連袂獻藝

2018年03月16日 11:48 中時 趙靜瑜

好的二重奏演出就像是跳雙人舞，優雅、動人而且默契十足，今年兩位來自台灣的鋼琴家黃海倫與小提琴家黃俊文舉行二重奏世界巡演，今晚新竹是最後一站。

一位是天才神童出道，10歲就跟指揮大師庫特馬索率領的紐約愛樂舉行世界巡演，鋼琴家黃海倫琴藝至今依舊閃耀；一位是拿到美國林肯中心小提琴新銳藝術家獎的小提琴家黃俊文，繼去年夏季與指揮大帝葛濟夫及馬林斯基管弦樂團，於歐洲重量級音樂季－聖彼得堡「白晝音樂節」（White Night Festival）首演，今年六月黃俊文也將首次踏上柏林愛樂音樂聽與德國柏林交響樂團合作，九月也將受邀到全球另一大指標性音樂節瑞士琉森音樂節舉行個人獨奏會。

音樂會上，黃俊文與黃海倫帶來晶瑩、凝鍊而精準的室內樂二重奏，除了深具故鄉民謠情懷的德弗札克《為小提琴及鋼琴G大調奏鳴曲》之外，普羅高菲夫《為小提琴及鋼琴f小調奏鳴曲》深刻內斂，薩拉沙泰西班牙舞曲《安達魯西亞浪漫曲》扣人心弦，由克萊斯勒改編西里爾‧斯科特的《蓮花國》更是充滿魔法，最後以聖桑璀璨華麗的《d小調第一號為小提琴及鋼琴之奏鳴曲》壓軸，曲目安排從19世紀下半葉到20世紀上半葉，從浪漫橫跨到現代的不同風情，是台灣少見完成度極高的二重奏。

「好的音樂家，最高境界就是除了自己在台上發光，也要知道如何讓夥伴分享火花，室內樂奧妙就在這。」黃俊文表示，能夠跟黃海倫一起合作室內樂，他人生最棒的事情之一，「這是任何小提琴家夢想能遇到的鋼琴搭檔。」黃俊文說，如果沒有黃海倫，「這就真的只是一場獨奏會。」

黃俊文生於台南，7歲由王麗雯啟蒙，13歲赴美國讀茱莉亞音樂先修班，師事姜孝與李宜濠，求學期間陸續獲得美國YCA國際青年藝術家首獎。他也深受韓國小提琴教母鄭京和賞識，從2011年起至今，每年都到鄭京和姊弟規畫的韓國大關嶺國際音樂節擔任特約藝術家與音樂節教授。3年前幫小提琴家宓多里代打，與大師史特拉金率領的底特律交響樂團合作西貝流士《小提琴協奏曲》，溫暖精湛的琴藝為他開啟北美的演奏生涯，《華盛頓郵報》更譽為「具備完美條件並將有璀璨演奏生涯的藝術家」。

黃海倫自五歲開始演奏，八歲贏得費城交響樂團的協奏曲大獎，同年贏得紐約愛樂的青年音樂家徵選，並於指揮庫特．馬舒（Kurt Masur）及紐約愛樂展開密切的合作關係，包含1998年的日本巡演，以及1999年的北美巡迴演出。2001年4月更與紐約愛樂在林肯中心費雪廳舉行四場演出。她於1995年獲頒艾弗瑞．費雪事業獎，是有史以來最年輕的得獎者。

(中時)