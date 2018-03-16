NBA》都是裁判惹禍？太陽與爵士上演全武行

2018年03月16日 11:40 中時電子報 黃及人

爵士後衛盧比歐(穿黃色球衣者)怎麼也沒想到，自己會成衝突的受害者。(美聯社)

明明是場毫無懸念的比賽，卻因裁判忽視場上推人動作，太陽、爵士兩隊球員竟在場中演出全武行，就連裁判也拉不住，先動手推人的杜德利、克里斯兩名太陽球員遭驅逐出場，太陽也以88比116苦吞7連敗，爵士則拿8連勝。

整個衝突爆發點，是因太陽後衛尤利斯的上籃，疑似遭到爵士中鋒戈貝爾從後推島，裁判卻未吹哨，隨後杜德利想替隊友出氣，猛推爵士後衛盧比歐一把，正當兩人即將爆發衝突，一旁衝上來的克里斯，竟然先把盧比歐用力推倒在地。

當盧比歐還倒在地上，英格利斯、米契爾兩名爵士球員馬上衝向克里斯用力推擠，頓時兩隊球員在場上相互拉扯，裁判怎樣都拉不開，趕緊吹判杜德利、克里斯驅逐出場，英格利斯與米契爾也各1次技術犯規，才把風波止住。

畢竟這場比賽，一邊是早跟季後賽無緣，只想徹底擺爛的太陽，一邊是最近連勝不止，全力爭搶季後賽門票的爵士，還沒開打就知勝負誰屬，竟會弄到雙方場上激烈推擠衝突，3名裁判或許都該打屁股，聯盟也該好好檢討。

爵士表現最好的都是爆發衝突的主要關係人，米契爾攻下全場最高23分，偷推對手引爆衝突的戈貝爾21分、13籃板，英格利斯17分，無辜被推倒的盧比歐12分、11助攻與5籃板；太陽則以華倫19分最高。

(中時電子報)