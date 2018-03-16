春季旅展超低價 長榮航飛首爾3,608元起

2018年03月16日 11:46 工商 黃鳳丹

長榮航空於旅展現場祭出各式超值優惠方案，精選多條熱門航線，吸引許多民眾於現場購票。圖／黃鳳丹

2018年台北國際春季旅展今（16）日在台北世貿一館熱鬧登場。圖／黃鳳丹

2018年台北國際春季旅展今（16）日在台北世貿一館熱鬧登場。圖／黃鳳丹

2018年台北國際春季旅展今（16）日在台北世貿一館登場，長榮航空於旅展現場祭出各式超值優惠方案，精選多條熱門航線，推出限時優惠搶購，包括桃園-馬尼拉來回只要新台幣2,395元起，桃園－香港來回2,850元起，桃園－首爾來回3,608元起以及桃園－溫哥華來回19,189元起等，吸引許多旅客現場購票。

長榮航空表示，同時也配合增班推出超值優惠價，桃園－維也納航線自3月9日起增至天天飛航（每周三、五、日為直飛航班），來回震撼價16,440元起，就能愉快前往音樂之都維也納；桃園－舊金山航線自6月26日起增為每日三班，來回超值價20,789元起，旅客可選擇早班機或晚班機出發，行程安排更彈性。

2018年台北國際春季旅展今日登場，一早就吸引大批民眾進場，該展期將至下周一（19日），長榮航空針對旅展現場購票者，再加碼抽29吋RIMOWA行李箱，建議旅客把握購票好時機，及早規畫行程，此次活動購票最晚可適用出發日為12月31日。

此外，長榮航同步至3月23日推出「舞˙春」線上旅展，提供全航線超值優惠，活動期間凡於長榮航空官網或EVA Mobile App購票，還可參加歐美豪華經濟艙機票抽獎活動。

(工商)