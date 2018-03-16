臺灣高山湖泊系列郵票　中華郵政將發行第三輯

中華郵政將發行臺灣高山湖泊郵票第3輯。（中華郵政公司提供）

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中華郵政公司繼2014年及2017年發行臺灣高山湖泊系列郵票後，今年再以海拔高度介於1200至2100公尺間的姊妹潭、翠峰湖、鴛鴦湖及松羅湖為題材，訂於3月21日發行「臺灣高山湖泊郵票（第3輯）」1套4枚，面值為6元及8元各2枚。

中華郵政介紹，姊妹潭（面值6元）位於嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，海拔高度約2100公尺，由2座大小天然水潭組成；翠峰湖（面值6元）位於宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，海拔高度約1840公尺，外形如葫蘆，是臺灣最大的高山湖泊；鴛鴦湖（面值8元）位於新竹縣鴛鴦湖自然保留區，海拔高度約1670公尺，湖區終年極為濕潤，擁有面積廣大的原始檜木林；松羅湖（面值8元）位於新北市，海拔高度約1230公尺，為棲蘭野生動物重要棲息環境，四周林相及動植物生態豐富。

中華郵政主秘簡良璘表示，配合郵票發行，中華郵政公司特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於3月19日發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及專冊1款。

簡良璘說，專冊內含臺灣高山湖泊系列郵票3輯12枚，封面為高山草原湖泊─白石池，內頁採大圖設計呈現臺灣湖泊之美，內容精緻，值得民眾收藏，歡迎至各地郵局、郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

此外，為因應業務需要，中華郵政也添印2013年發行的「龍鳳呈祥」（面值50元）與2016年發行的「四版夔龍團雙鯉郵票」（面值100元）郵票，訂於3月26日發行，可至各地郵局或郵政博物館洽購。

(中時)

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