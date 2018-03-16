飛越5000公里 成大醫學系校友在家鄉索羅門圓醫療志業夢

2018年03月16日 11:51 中時 曹婷婷

距離台灣5000多公里的索羅門群島，是台灣少數邦交國之一，2014年7月，來自索羅門的波波拉（Paul Bosawai Popora）從成大獲得醫學學位，隨即返鄉成為當地唯一醫生，2017年在家鄉建造自己的診所，為醫療志業夢邁出重大一步。

波波拉2004年飄洋過海到達台灣，進入成大醫學系就讀，展開10年間波折不斷的求學生涯，返鄉後，波波拉每月義務免費看診2500人次，將台灣視為第2個故鄉，感念成大讓他實現醫療志願，自稱「將永遠是成大在索羅門群島的大使」。

在索羅門群島偏遠的瓜達康納爾島，波波拉診所是當地第1棟正規醫療建築，且是波波拉自己參考建築教科書、畫設計圖、購買建材，讓當地學木工的高中生花2年時間蓋好。波波拉最終夢想是建造一家更大更專業的醫院，設有診療室、外科、婦產科、兒科、急診室及5間病房，提供家鄉地區居民良好的醫療品質。

這個醫療志業夢起源於成大。2003年波波拉曾因政府獎學金於巴布亞紐幾內亞修讀醫學，但1年不到就苦無經費被迫輟學，第2年幸運獲得台灣提供獎學金，於是飛到台灣繼續學業。

學習中文對他來說完全是天書，加上嚴重思鄉病，幾乎馬上想回家，但為了未來的學業挑戰，終於撐過8個月。

緊接而來的是更艱巨挑戰，2005年波波拉錄取成大醫學系，第1年就吃盡苦頭，再怎麼努力，學業上還是有太多的疑惑難解。某天他真的覺得自己撐不下去了，心灰意冷之餘，寫信給當時的宋瑞珍院長「我想放棄回鄉去！」

宋瑞珍當時立刻打電話給波波拉找他面談，用堅定的語氣告訴他「你在這裡唯一要做的一件事，就是不要放棄！」受到院長鼓舞，波波拉重新調整心情，堅強迎接各種挑戰，也正因院長一席話，原本想要成為工程師的波波拉努力朝向成為醫生的路邁進。

醫院實習階段，波波拉奠定成為醫師的畢生志願，「當時在成大醫院我看到許多醫師、護理人員及志工無私的付出與奉獻，我更堅定要把醫術帶回故鄉的想法。」其實一開始，病人對於膚色黝黑、中文腔調特別的波波拉不太習慣，但後來都被他認真又負責的態度所感動。

成大醫院內科醫師劉明煇印象深刻，「波波拉樂於和大家討論並且從中學習，病歷紀錄做得很詳實，對病人很親切，頗受好評。」

但挫折又再次襲來，大四那年，他的台灣獎學金到期，面臨輟學的波波拉難過打電話通知遠在家鄉的哥哥，因為沒錢不能再唸書，即將返家，但天無絕人之路，正在宿舍收拾行李的波波拉接到索羅門大使致電，詢問學習狀況，再次幫他爭取到2年獎學金繼續學業，在學最後1年，波波拉想辦法找贊助者，索羅門GPPOL棕櫚油公司以他畢業後任職公司診所為條件答應贊助，波波拉總算能夠安心完成學業。

醫院實習階段，波波拉奠定成為醫師的畢生志願，「當時在成大醫院我看到許多醫師、護理人員及志工無私的付出與奉獻，我更堅定要把醫術帶回故鄉的想法。」其實一開始，病人對於膚色黝黑、中文腔調特別的波波拉不太習慣，但後來都被他認真又負責的態度所感動。

成大醫院內科醫師劉明煇印象深刻，「波波拉樂於和大家討論並且從中學習，病歷紀錄做得很詳實，對病人很親切，頗受好評。」

從成大醫學系畢業回到家鄉所羅門群島已近4年，波波拉始終以無比毅力去克服難關，回到家鄉有這麼出眾表現是意料之中，「也許有朝一日有機會成為所羅門群的衛生部長，為更多人謀福利。」他也希望有機會再回到母校進修外科醫療，「別忘了我會一直是成大在索羅門群島的大使。」

圖說：波波拉在成大醫院事習表現深獲肯定。

（Paul Bosawai Popora提供）

(中時)