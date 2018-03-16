縮短京滬往返時間 陸復興號高鐵再次擴大營運

大陸新型復興號高鐵列車再次擴大營運範圍。（圖/新華社）

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中時電子報

據界面新聞報導，大陸最新型高鐵列車組復興號，將於4月10日再次擴大營運版圖，就以最忙碌的京滬高鐵來說，新計畫將增加復興號班次從現行7列至15列，最高時速依然維持350公里不變，未來來往北京與上海之間，最快僅需約4小時18分，讓商務和旅行的乘客能有一趟高速舒適的旅程。

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除了京滬線外，從上海出發的復興號高鐵，未來也將增加滬寧、寧杭、合蚌等路線的車次，而京滬線往返上海與北京之間，除虹橋車站外，也將增加上海站出發的班次。

兩代大陸高鐵列車：和諧號（圖右）與復興號（圖左）並列。（圖/新華社）

首批被命名為復興號的列車組，由中國鐵路總公司研發生產，分為「CR400AF」和「CR400BF」兩種型號。據中國鐵路總公司規定，新型列車組均採用以該公司英文縮寫「CR」為開頭，也是統整未來不同車種的一個標準化平臺。型號中的「400」為速度等級代碼，代表該型動車組試驗速度可達時速400公里以上，實際運行最高時速為350公里；A和B為企業代碼，代表生產廠家；「F」為技術類型代碼。

為了讓乘客更加便利，乘客還能在搭車前一小時上網訂餐，即可在旅途中同步享用各地的特產與美食。此外，對於臺灣旅客而言，還有另一個便利措施：擴大卡式臺胞證自助取售票的機制，目前在廣東省境內、京廣、京滬、杭深等線內所有高鐵車站，共有329座車站能讓臺灣旅客免除排隊購票，因而能省下大把時間。

(中時電子報)

文章來源：京滬高鐵最快將僅需4小時18分 “復興號”4月10日起擴容提速

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