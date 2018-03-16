MLB》大聯盟認證美食！鼎泰豐進駐水手主場

2018年03月16日 11:58 中時電子報 盧品青

🚨 Din Tai Fung is coming to Safeco Field 🚨



(But no soup dumplings)

➡️ https://t.co/olqwl9c5Yq pic.twitter.com/unUb5fgeRA — Seattle Times Sports (@SeaTimesSports) 2018年3月16日

水手隊為新球季引進了新的場邊美食，台灣知名品牌鼎泰豐成功進駐塞費柯球場，將供應酸雞肉炒飯、酸辣湯、餛飩、抄手、刈包等等，以及素食者專用的菜單。鼎泰豐的攤位在主看台132區，取代原本的中式餐廳Intentional Wok。

鼎泰豐在西雅圖有4間店，經常大排長龍，被形容為「超自然美味」「天堂的小點心」，雖然沒在這次米其林台北評鑑摘星，他們的好味道仍是公認的，許多明星來台也會指名品嘗。可惜招牌的小籠包因為太費工，似乎沒有要在球場供應。

水手隊場館經理表示：「我們每年都會設法變換新的美食，這是我們很重視的一塊。」

球迷也很期待，不過水手隊目前傷兵累累，有人喊著「戰績啊，別只顧著吃，我想要看季後賽啊。」「還我小籠包！」「Din Tai Fung是新來的投手嗎？有沒有100英里火球和二刀流？」

(中時電子報)