政府限制醫教人員赴陸？高孔廉：於法無據！

2018年03月16日 11:55 中時電子報 黃以謙

大陸在上月公布惠台31條措施，台灣當局也在醞釀反制，擬限制醫療與教育人員赴對岸工作。對此，前海基會副董事長高孔廉表示，相關限制於法無據，因為《兩岸人民關係條例》目前沒相關規範。

高孔廉接受港媒中評社專訪，對民進黨政府可能反制惠台措施表示意見。他說，台灣機關宣稱，具有公務員身分的醫師不得到對岸工作，甚至限制各公私立大學人員赴陸工作，以上做法過分了些。

高孔廉解釋，《兩岸人民關係條例》規定，「台灣地區人民團體或其他機構，不得擔任大陸地區黨務、軍事、行政或者政治性機構。」如果對教師設限，難道要把大學也當成黨務機關或政治性機關嗎？

他強調，台灣民眾若響應大陸惠台31項政策，目前在《兩岸人民關係條例》中找不到限制條文，除非用別的條文多做解釋，或者去修改把它訂出來。「但是，台灣民眾憑本事找到工作，政府有什麼理由禁止，難道臺灣政府願意相對的提供同等待遇的工作？」

高孔廉認為，人民的工作、遷徙自由受到憲法保障，政府不能用法規限制人民權利。要留住人，唯一的辦法就是改善環境，並提供更多工作機會，譬如用電問題，如果不能解決，情況還是一樣。

最後，對於惠台政策的可能成效，高孔廉認為就算台灣政府有所反制，大陸還是可以從其它方面著手，蔡政府也沒辦法；他也呼籲，大陸可以有更積極的作為，那就是把惠台政策入法，那樣台灣人會比較放心。

(中時電子報)