秀琴遭爆欠錢未還 怒斥爆料者鬼話連篇！

2018年03月16日 12:15 中時 蕭雅玲

秀琴昨遭鄭姓女子指控欠債38萬不還，消息傳出後，秀琴在老公陪同下，於昨晚對外說明，隨後經紀人也在深夜回應「已交給律師處理」！據「蘋果日報」報導，秀琴出面澄清「自己為朋友兩肋插刀，沒欠她錢，簽名是我領直播款項的簽名，怎麼會是『借支』？」直批爆料者鄭小姐鬼話連篇，並決定提告。

報導內容寫說，秀琴與鄭小姐認識7、8年，近1、2年才開始深交，爆料者說去年3月開始，秀琴陸續向鄭女借錢，但秀琴反駁，去年7月才開始為她的商品做直播，哪來的借錢之說。她無奈說，自己直播費用每小時1萬元，但礙於與鄭小姐是好姐妹，才只收她5千元，甚至連老公陳致遠都去幫忙直播，等於買一送一幫忙鄭女做直播，到頭來被她指借錢不還。對於鄭小姐所提出的借據，她也說，那是她每次直播費用的收據，並非是向鄭小姐借錢的借據。

外傳她與老公陳致遠這兩年收入不穩定，她也透過報導回應，與老公每個月收入加起來至少20萬，「經紀人可以出示我年收入的明細，這等於是毀損我的名譽，已經請律師朋友處理，一定要提告。」至於好友Vicky向媒體爆料，她也說：「我們開餐廳，Vicky也是投資人之一，做生意有賺有賠，不是欠她錢。」老公陳致遠也說帳目明細都放在店裡，Vicky要看就可以看得到，卻還被說成帳目都不給看，甚至向媒體爆料，讓她覺得很生氣。

(中時)