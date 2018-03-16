秀琴遭爆欠錢未還 怒斥爆料者鬼話連篇！

秀琴被指控欠錢不還，在老公陪同下說明。

友善列印
中時

秀琴昨遭鄭姓女子指控欠債38萬不還，消息傳出後，秀琴在老公陪同下，於昨晚對外說明，隨後經紀人也在深夜回應「已交給律師處理」！據「蘋果日報」報導，秀琴出面澄清「自己為朋友兩肋插刀，沒欠她錢，簽名是我領直播款項的簽名，怎麼會是『借支』？」直批爆料者鄭小姐鬼話連篇，並決定提告。

報導內容寫說，秀琴與鄭小姐認識7、8年，近1、2年才開始深交，爆料者說去年3月開始，秀琴陸續向鄭女借錢，但秀琴反駁，去年7月才開始為她的商品做直播，哪來的借錢之說。她無奈說，自己直播費用每小時1萬元，但礙於與鄭小姐是好姐妹，才只收她5千元，甚至連老公陳致遠都去幫忙直播，等於買一送一幫忙鄭女做直播，到頭來被她指借錢不還。對於鄭小姐所提出的借據，她也說，那是她每次直播費用的收據，並非是向鄭小姐借錢的借據。

外傳她與老公陳致遠這兩年收入不穩定，她也透過報導回應，與老公每個月收入加起來至少20萬，「經紀人可以出示我年收入的明細，這等於是毀損我的名譽，已經請律師朋友處理，一定要提告。」至於好友Vicky向媒體爆料，她也說：「我們開餐廳，Vicky也是投資人之一，做生意有賺有賠，不是欠她錢。」老公陳致遠也說帳目明細都放在店裡，Vicky要看就可以看得到，卻還被說成帳目都不給看，甚至向媒體爆料，讓她覺得很生氣。

(中時)

不爽川普！麥特戴蒙爆全家移民澳… 化身老師到兒女班上講故事 鄧超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。