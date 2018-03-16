全台最速報》只有北農董事長可換吳音寧 柯P：很想罵髒話

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎只有北農董事長可換吳音寧 柯P：很想罵髒話

針對北農爭議，北農常董、代表農會體系的張永成揚言月底董事會要提案換掉總經理吳音寧，農委會副主委陳吉仲稱，只有北農董事長陳景峻可以提案撤換。對此，台北市長柯文哲今直言，這說法讓他「很想罵髒話！」

◎AI時代來了！中科機器人課程開班大熱門

近年來全球都在為機器人著迷，機器人產業逐漸成為世界各國關鍵性策略產業，除了工業用機器人以外，人形機器人也被視為新一波革命性產業所關切的議題，中科管理局於3月17、18日辦理「雙足機器人硬體與軟體設計班」課程，為讓參與課程的學員有機會接觸到較高階的機器人相關技術所精心規畫的課程。

◎嘉義市府追加減預算9億 府會再交鋒

嘉義市政府107年度預算遭議會刪減6.08億，府會為覆議案一度鬧不可開交，市府撤案暫時平息風波，市府辦理追加減預算包括中央補助款共9億3129萬3000元，議會16日開議，議員張榮藏說「市府追加減預算不減反增，要感謝議會建議市府撤覆議案」。

◎台北國際旅展開跑 好康一網打盡

【2018第十二屆台北國際春季旅展】於3月16日至19日一連四天在世貿一館盛大登場！展出匯聚航空公司、郵輪、全台品牌旅行社、星級飯店、特色民宿、人氣精選下午茶、五星餐券、美食伴手禮，及為推廣當地觀光特色不遺餘力之台北市、新北市、宜蘭縣、南投縣、金門縣、澎湖縣、高雄市農業局等，超過1000格攤位300家廠商，共同參與旅遊盛會，各家業者皆蓄勢待發，搶攻春假、端午連假、暑假出遊商機，愛旅遊的朋友們搶優惠機不可失！

(中時電子報)

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