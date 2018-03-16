大彰化離岸風電簽屬首張在地採購製造合約

沃旭能源與世紀離岸風電合作，16日在彰化縣長魏明谷的見證下，簽訂9000萬元的生產合約，採購管架式基礎結構轉接段原型，這也是政府推動離岸以來，第一個在台灣簽署在地採購製造的合約。（吳敏菁攝）

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沃旭能源與世紀離岸風電合作，16日在彰縣府見證下，簽訂9000萬元的生產合約，採購管架式基礎結構轉接段原型，這也是政府推動離岸以來，第一個在台灣簽署在地採購製造的合約，沃旭也是首家在彰化繳付印花稅的離岸風電廠商。

縣府指出，今日合約只是起步，未來大彰化離岸風電計畫4個風場的水下基礎結構生產可望全來自本地供應商，預計合約總金額高達600億元。

彰化縣長魏明谷出席簽約儀式，表示彰化縣積極發展綠能，進而成為台灣和亞洲區綠能中心。開心見證沃旭能源與世紀離岸風電合作更上層樓，簽署首張合約，不僅是台灣製造廠商真正打進離岸風電供應鏈，更代表離岸風電採購過程的稅收能使地方獲得實際的收益。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，為了確保「大彰化離岸風電計畫」水下基礎底層結構的本地製造技術與產能，沃旭來自歐洲的工程團隊多次訪台與世紀離岸風電密切合作，簽署合作意向書後分享專業標準和知識。

世紀鋼構董事長賴文祥表示，世紀離岸風電積極在台北港籌設新廠房，初期規劃在16公頃土地上興建兩棟金字塔造型廠房，另規劃16公頃的儲存區來存放水下基礎結構，將於2019年底完成試運轉，預估總投資金額將達50億元，創造300至500個直接就業機會。

世紀離岸風電將為沃旭能源生產一組管架式基礎結構轉接段原型，並負責相關專案管理，採購、製造和儲存，合約總金額為250萬歐元 、約9千萬新台幣，預計交期為2018年下半年。

縣府表示，「大彰化離岸風電開發計畫」將位於彰化外海35至60公里處，規劃開發總裝置發電容量最高達2.4GW，將可以供應280萬台灣家庭所需用電量。海底測量工作已於2017年完成，今年4月開詳細海底測量調查。首座陸上變電站將採工程統包，預計通過遴選取得併網容量後，今年第3季簽約發包給台灣廠商，預計30億元。

(中時)

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