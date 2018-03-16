刷對牙膏嗎？市售逾8成兒童牙膏無法防蛀牙

全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞示範3歲以下與3至6歲兒童牙膏使用量。（陳志祥攝）

友善列印
中時

為了強化國人對於口腔衛生保健認知，全國牙醫師公會聯合會針對國人最多人使用的含氟牙膏預防蛀牙，呼籲兒童牙膏一定要使用含氟量1000ppm以上，如果只有250、500ppm，如同沒有用牙膏刷牙一樣，而且市售兒童牙膏8成以上不到1000ppm。

3月20日是世界口腔健康日，衛福部心口司司長諶立中指出，口腔健康一直被國人忽略，其實口腔健康是身體健康的一環，兩者息息相關，因為口腔是身體重要的入口，很多疾病從口進入，可惜很多民眾不太重視。

目前氟化物防齲是安全又有效的方法，國內現有「系統性」與「局部性」兩大類的運用方法，牙醫師黃耀慧說，系統性是每天吃一點點氟，讓氟化物攝入人體形成保護；局部性為氟化物停留在口腔中，直接針對牙齒或牙菌斑防齲效用。

其中最親民的是含氟牙膏，全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞表示，根據牙科實證顯示，含氟牙膏的氟化物濃度必須超過1000ppm才有防齲功效，如果使用1000至1250ppm含氟牙膏可降低23％齲齒率。

不過，李楊鈞指出，市售兒童牙膏有高達8成以上沒有達到1000ppm，也就是等於沒有用牙膏刷牙一樣，例如有個大賣場約有20支兒童牙膏，其中含氟量1000ppm以上只有4支。諶立中表示，如果家長只買味道好的牙膏，對小孩防齲完全沒有幫助。

李楊鈞建議，家長可以從小開始訓練小孩使用成人牙膏，讓小孩習慣味道，因為大部分成人牙膏都有1000ppm以上，至於使用方法，他認為，3歲以下最多米粒大小、3至6歲豌豆大小即可，1天至少刷牙2次。

(中時)

大彰化離岸風電簽屬首張在地採購… 花監街頭藝人鑑定 受刑人：學畫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。