刷對牙膏嗎？市售逾8成兒童牙膏無法防蛀牙

2018年03月16日 12:08 中時 陳志祥

為了強化國人對於口腔衛生保健認知，全國牙醫師公會聯合會針對國人最多人使用的含氟牙膏預防蛀牙，呼籲兒童牙膏一定要使用含氟量1000ppm以上，如果只有250、500ppm，如同沒有用牙膏刷牙一樣，而且市售兒童牙膏8成以上不到1000ppm。

3月20日是世界口腔健康日，衛福部心口司司長諶立中指出，口腔健康一直被國人忽略，其實口腔健康是身體健康的一環，兩者息息相關，因為口腔是身體重要的入口，很多疾病從口進入，可惜很多民眾不太重視。

目前氟化物防齲是安全又有效的方法，國內現有「系統性」與「局部性」兩大類的運用方法，牙醫師黃耀慧說，系統性是每天吃一點點氟，讓氟化物攝入人體形成保護；局部性為氟化物停留在口腔中，直接針對牙齒或牙菌斑防齲效用。

其中最親民的是含氟牙膏，全國兒童牙科醫學會理事長李楊鈞表示，根據牙科實證顯示，含氟牙膏的氟化物濃度必須超過1000ppm才有防齲功效，如果使用1000至1250ppm含氟牙膏可降低23％齲齒率。

不過，李楊鈞指出，市售兒童牙膏有高達8成以上沒有達到1000ppm，也就是等於沒有用牙膏刷牙一樣，例如有個大賣場約有20支兒童牙膏，其中含氟量1000ppm以上只有4支。諶立中表示，如果家長只買味道好的牙膏，對小孩防齲完全沒有幫助。

李楊鈞建議，家長可以從小開始訓練小孩使用成人牙膏，讓小孩習慣味道，因為大部分成人牙膏都有1000ppm以上，至於使用方法，他認為，3歲以下最多米粒大小、3至6歲豌豆大小即可，1天至少刷牙2次。

(中時)