中信兄弟新戰袍亮相！喊「HONOR」口號迎開季

2018年03月16日 12:15 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟今(16日)在南港區中國信託金融園區，舉辦新球季的年度口號、主視覺等發表，彭政閔等6名中信球員，也穿上被命名為「象牙球衣」的新主客場戰袍亮相，面對新球季即將開戰，中信球團喊出新的年度口號「HONOR」，象徵中信球員們，今年會為榮耀而戰。

中信今天發表新年度行銷計畫，包括領隊劉志威，以及球星彭政閔、周思齊、王威晨、張志豪、王鴻程、詹子賢，皆出席活動。球員們著新球衣亮相，彭政閔、周思齊和張志豪著主場的「榮耀黃」，其他3球員則穿客場「猛象灰」。每周五穿中文球衣的傳統，新球季會繼續。

說到新球衣，球員們各自有不同看法。張志豪覺得，新球衣很漂亮，「感覺能打更多全壘打」；王威晨也說，感覺穿了以後可以跑得更快；周思齊則說，新球衣代表新氣象，希望能幫助他們拿到總冠軍。彭政閔認為，每隊球衣上每年都在創新，希望球迷能喜歡這樣的設計。

除了新球衣亮相，現場也播放年度形象影片，同時找來替球隊獻唱主題曲「拿下這一場」的「宇宙人」3名團員到場。2016年時，中信就曾跟宇宙人合作，用「往前」做為做為球隊主題曲；雙方今年再次合作，主唱小玉表示，知道時很興奮，感覺像隔天就要開演唱會一樣。

小玉透露，他是上YOUTUBE搜尋比賽、聽播報等，想像現場的感覺做出這首歌；他特別強調，裡面有些橋段讓大家能一起合唱，同時宣傳3月28日，宇宙人會到台中市洲際棒球場表演，「到時希望能跟所有人合唱！」

中信兄弟發表新口號等行銷，6名球星跟樂團「宇宙人」合影。(蔡銘仁攝)

新球衣、新口號，中信今年休季期間，也進行改造主場洲際球場，工程分三期。目前正進行第一期，新增包括一三壘側設氣墊親子遊戲區，近左外野跟右外野的兩區內野座位區，規劃各四席家庭席，商品區改以貨櫃方式呈現，也會增加球員專屬水療、防護室、置物櫃等新設施。

劉志威表示，第一期工程正在趕工，期望趕在開幕前能完成，第二跟第三期工程，會進行休息室、場內等設備翻修，會在球季間空檔時進行，希望是今年能完成。中信這次不算整理場地、草皮等，單設備翻新約花3000萬左右。

中信著手整修洲際球場，劉志威表示，沒特別設定球迷進場人數目標，只希望給球迷好的看球體驗，此外，多規劃家庭席等，也是希望球迷以家庭為單位進場，「到球場不只是能看球賽的勝負，也當做放假時來球場走走的去處。」他說。

(中時電子報)