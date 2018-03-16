山老鼠未心存善念拜拜不靈　執法保警逮人諷遭懲罰

2018年03月16日 13:02 中時 陳慶居

警方在橫嶺隧道圍捕山老鼠，3嫌被逮捕到案。（陳慶居翻攝）

保五大隊會同林務單位人贓俱獲，查扣珍貴林木。（陳慶居翻攝）

保五大隊執法人員與山老鼠都到同個土地公廟拜拜，但善惡立判。（陳慶居翻攝）

台中市東勢區的廖姓、吳姓及楊姓3男子，由廖男駕駛賓士S350轎車，混充遊客買票進入和平區的大雪山森林遊樂區，躲在車內休息到翌日凌晨，潛入國有林班地盜伐珍貴林木，3人得手後在等候收費站開門的空檔，還到土地公廟拜拜，未料在隧道被警方亮槍「甕中捉鱉」，警方諷刺他們是遭神明懲罰。

無巧不成書，林務局才於3月8日在同個土地公廟舉辦開山祈福儀式，保七總隊保五大隊長莊明憲也率員參與，這個庇佑山林的土地公廟果然顯神威，1周後助警查獲山老鼠，印證「有拜有保佑」。

保七總隊第五大隊表示，大隊於15日凌晨5點多接獲鞍馬山工作站通報，指大雪山森林遊樂區內有輛黑色賓士車形跡可疑，大隊立即通知東勢分隊線上巡邏員警部署攔截圍捕。

跟監人員發現，廖男3人在等候收費站開門的空檔時間，先到站站土地公廟保安祠拜拜，下山時警覺疑似被跟監，一路走走停停，8公里多的路程然開了1個多小時。

第五大隊長莊明憲表示，東勢分隊員警與東勢與鞍馬山工作站及和平警分局雪山派出所人員，早已布署警力在橫嶺山隧道埋伏山老鼠，這是下山必經之路，正好在隧道內前後包抄，嫌犯一度要棄車逃逸，警方亮槍來個「甕中捉鱉」，活逮3名嫌犯。

警方在廖男駕駛的轎車後車廂，查扣盜伐的扁柏樹根材4塊、扁柏元寶半成品2個及作案用的鏈鋸2台，全案偵詢後，依法將3人依竊盜及違反森法等罪嫌送辦，而賓士車也將被沒入，這下更為慘重。

(中時)